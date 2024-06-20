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台南淵中抽水站完工 明年將再裝2台抽水機提升防洪韌性

南市斥資2億餘元新建的「淵中抽水站」已完工，發揮地方防洪功能。（圖由南市府提供）

南市斥資2億餘元新建的「淵中抽水站」已完工，發揮地方防洪功能。（圖由南市府提供）

2024/06/20 12:14

〔記者蔡文居／台南報導〕為改善安南區本淵寮及溪心寮社區長期積淹水問題，南市府斥資2億餘元新建「淵中抽水站」，已於今年3月底完成，發揮地方防洪功能。南市水利局表示，為完整建置抽水站設備，預計明年4月將再裝設2台4CMS抽水機，提升地方整體防洪韌性。

台南市長黃偉哲今天前往「淵中抽水站」視察排水防汛系統運作，立委陳亭妃與市議員黃麗招皆到場關心。黃偉哲表示，期盼藉由工程的完工落實，能有效發揮地區整體治水防洪力。

水利局說明，「安南區海東D2抽水站新建治理工程」，全案工程總經費共計為2億1300萬元，包含中央補助1.9億元經費，加上市府自籌款2300萬元，全案於今年3月底竣工，並正式命名為「淵中抽水站」。

水利局說，抽水站用地部分由國產屬無償撥用南側1.9公頃土地，主要設置1座8CMS抽水站（2台4CMS抽水機）及1萬噸滯洪池，現階段抽水站設備完工投入運作後，整合海尾寮抽水站、海東抽水站、海西抽水站、天馬抽水站及本淵寮A站等5站運轉，逐步落實防洪工作，提供安南區淵東里、淵中里及溪心里約85公頃保護面積，讓長久困擾地方的淹水問題得到有效紓解。

水利局表示，另為完整建置抽水站設備，市府已積極向中央水利署爭取經費並獲核定，預計明年4月可將預留抽水機位置再完成裝機8CMS（2台4CMS抽水機），對於整體防洪韌性的提升將帶來助益。

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