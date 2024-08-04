抓到了！墨西哥毒梟背後有中國洗錢集團 美參眾議員痛斥中共介入

墨西哥毒梟背後隱藏著中國洗錢集團，造成美國國安危機，美國參眾議員對此直指有中共政府的黑手介入其中。（法新社）

2024/08/04 11:45

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國緝毒局在追查墨西哥毒梟時，驚覺背後隱藏著中國洗錢集團，這些中國不法分子加劇了美國的吩坦尼（芬太尼）問題，同時還參與了非法大麻買賣，美國參眾議員對此直指有中共政府的黑手介入其中，這些金流還有可能會用在其他非法目的，包括商業間諜和干預選舉等等，造成美國國安危機。

據《NBC》報導，過去幾十年來，中國犯罪集團已在舊金山、紐約等美國大城市活動，原先主要從事野生動物買賣、網路犯罪等等，但近年來開始和拉丁美洲販毒組織合作，成為全球頭號洗錢集團。

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2018年，美國緝毒局啟動「沉睡巨人計劃」，打擊與中國有關的毒品和洗錢行為，從中揭露了洗錢模式。當墨西哥毒梟在美國銷售吩坦尼後，會將美元現金交給中國不法分子，洗錢人員則安排毒梟在墨國領到等值的加密貨幣或墨西哥披索。

據了解，中國洗錢集團之所以能在墨西哥擁有充足的現金流，主要是從中國境內如廣州等地區運來電子產品銷售，換取墨國貨幣後再提供給毒梟。

另一方面，中國2016年推出新規定，每人每年匯到國外的金額不能超過5萬美元（約新台幣163萬元），但許多赴美留學、工作的民眾對美元需求極大，中國洗錢集團見有利可圖，便透過微信向同胞兜售從毒梟那裡取得的美元，而且還會加價坑殺一番。

除了介入吩坦尼資金鍊之外，中國洗錢集團還在科羅拉多州、加州、奧克拉荷馬州、緬因州等地購買房產，種植大麻並賣到美國境內其他地區，目前已在23個州發現中國人所經營的大麻種植園。

美國緝毒局在今年5月發布的報告顯示，中國人會利用毒品收益來進行其他犯罪活動，包括人口買賣等等。2022年在奧克拉荷馬州一處大麻園，有4名中國人遭行刑式槍擊喪命，這4人就是被人口買賣到美國的。

美國聯邦調查局長雷伊（Christopher Wray），今年6月在參議院報告時，指稱目前尚未發現大麻種植行為和中國政府之間有直接聯繫，但詳細狀況還在調查中。

美國共和黨聯邦參議員柯琳絲（Susan Collins），認為中國政府和緬因州的犯罪活動一定有關，「如果中國政府沒有參與其中，簡直令人難以置信。」

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），也相信中國政府確有介入，他直指中共是透過洗錢集團來威脅美國的安全。

今年6月，加州聯邦檢察官起訴24人涉嫌幫助墨國毒梟洗錢5000萬美元（約新台幣16.3億元），其中有9個中國人。除此之外，維吉尼亞州、麻薩諸塞州、阿肯色州、北卡羅萊納州的檢察官，最近也都在偵辦中國洗錢案，可見這些中國不法分子持續在美國境內擴散，美國緝毒局目前已在20個州扣押了與中國洗錢集團有關的大量現金。

曾在美國中央情報局任職的中國問題專家懷爾德（Dennis Wilder）則有不同看法，他認為中國共產黨「黨中央」並沒有指揮海外的犯罪活動，這些洗錢集團是由腐敗的共產黨官員所扶持的，因為他們想要藉此中飽私囊。不過，懷爾德也強調必須查清這些洗錢集團的獲利，是否被用來破壞美國、威脅美國的安全。

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