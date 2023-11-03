腎不好 手還不乖！患者摸護理師屁股 代價5萬5

陳姓男子洗腎時亂摸護理師屁股，被判拘役55日，得易科5萬5千元罰金。示意圖。（記者黃佳琳攝）

2023/11/03 12:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子到鳳山區某診所洗腎，護理師剛幫他量完血壓，竟伸手去摸護理師屁股，護理師轉身瞪他，陳男裝沒事，護理師報警提告，陳男被女兒押去診所道歉，但護理師認為他態度不誠懇，堅持告到底，法官依違反性騷擾防治法判陳男拘役55日，得易科5萬5千元罰金。

判決指出，去年9月10日上午11點，罹患腎臟疾病的陳姓男子定期到鳳山區某診所洗腎，陳男躺在診所的病床量完血壓後，見到護理師轉身去幫隔壁床的病友處理污水管時，陳男突然伸出鹹豬手，朝護理師的屁股摸了一把。

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護理師驚覺被摸，立即弓起身子轉身怒瞪陳男，但陳男裝沒事，也回看護理師，護理師見他沒有道歉的意思，基於照護病患的前提下，先不管自己被欺負的事，繼續手上的動作替其他病患處理醫療上的需求，等忙到一段落後，直接報警提告。

陳男女兒得知父親被告，連忙押著父親前往診所向護理師道歉，但護理師見陳男態度不佳，拒絕接受道歉，執意告到底；高雄地院審理時，陳男否認犯行，辯稱自己睡著了，手亂揮不小心摸到護理師的屁股，不是故意摸她。

但法官檢視診所監視器畫面，發現陳男根本沒有睡覺，而是在意識清醒的情況下，亂摸護理師屁股，因此不採信他的說詞，依違反《違反性騷擾防治法》「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為」判拘55日，得易科5萬5千元罰金，可上訴。

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