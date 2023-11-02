正妹櫃姐深夜下班遇劫 持刀男鬼扯：她同情我才給錢

高雄詹姓男子持刀押正妹櫃姐超商提款，9小時內被逮捕歸案。（民眾提供）

2023/11/02 12:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕詹姓毒蟲在鳳山行搶超商得手8千餘元，兩天後剛交保，又在大馬路上隨機持刀抵住剛從百貨公司下班的黃姓正妹櫃姐，強擄她去便利商店領錢，又拿刀抵住超商內陳姓男顧客的背，逼陳男交出身上財物，陳男被嚇到來不及反應，黃女剛領好1千元，詹見到錢立即一把搶走，高雄地院依攜帶兇器強盜罪重判徒刑8年6月。

判決指出，今年2月10日凌晨，詹男走進鳳山區某超商，手上拿著手機，沒持刀也沒持槍，用口頭威脅店員交出收銀檯裡的現金，得手8300元後揚長而去；警方獲報後展開追查，不到1小時就逮捕詹男，但搶來的錢已被他花到只剩300元。

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詹男被警方依恐嚇取財送辦，詹男交保後，竟於12日晚上9點，在新興區文武三街一帶盯上剛從百貨公司下班的黃姓櫃姐，他尾隨黃女，趁她去停車場取車時，拿刀從後方抵住背部，恐嚇黃女「把錢拿出來」、「我毒癮發作、買毒品要7000元」，要求交出身上財物，黃女說身上沒錢，詹男便押著她前往附近超商取款。

兩人到達超商後，黃女去ATM領錢，詹等待黃女領錢時，見到陳姓男子獨自坐在超商內吃東西，持刀逼近陳男，先搶走他的皮包開始翻找，詹沒發現皮包裡有錢，威脅陳男「我現在身上有帶刀子，如果你不配合，我就殺死你」、「你可以去ATM領錢嗎？」否則就要殺死他。

此時，黃女剛領好1千元走回詹男身邊，詹見到錢後也不管陳男，一把搶走1千元逃離；警方獲報後展開追查，9小時內逮捕詹男歸案；高雄地院審理時，詹男否認犯行，還說是黃女見他毒癮發作，看他可憐才給他1千元，自己也沒逼陳男交錢，但法官根據相關事證，不採信他的說詞，依攜帶兇器強盜罪重判徒刑8年6月，可上訴。

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