想吃牢飯？無業男搶超商自認「自首」想減刑 慘遭重判7年

林姓男子搶超商得手3千元，但3分鐘即被警查獲，他辯稱為吃牢飯，才出此下策，且符合自首減刑規定，但高等法院認定林不算自首，依攜帶兇器強盜罪重判7年徒刑。（記者楊國文攝）

2023/03/20 00:06

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭林姓男子去年5月深夜持開山刀到超商搶新台幣3000元後，要求店員報警，從容步行離去，但3分鐘後即被警方查獲，林警訊辯稱因沒錢，才想搶超商，審理時改稱想用搶超商手段被關，吃牢飯，並自認符合「自首」規定請求減刑，高等法院認定員警早已鎖定林男是強盜嫌犯，林不算自首，依攜帶兇器強盜罪判7年徒刑。可上訴。

檢方指出，林男有妨害性自主、詐欺、竊盜等前科，去年5月31日晚間11時32分，帶著開山刀進入宜蘭縣礁溪某超商大喊「搶劫」，並將開山刀砍在櫃台上，喝斥男、女店員「把收銀機的錢拿出來」。

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因店員不願意配合，林持開山刀作勢要砍殺男、女店員，店員被迫將收銀機內的3千元現金（3張500元紙鈔、15張100元紙鈔）交給他。林要求店員打電話報警後，步行離去。

員警獲報，當晚11時35分在附近道路逮捕林，起獲全部贓款3千元、扣得作案開山刀。林警訊、檢方偵查供稱，因沒錢而搶超商，被依攜帶兇器強盜罪起訴。

林審理時改稱並非想搶超商，而是想用此方法進去監獄關，吃牢飯，林說搶商後即要求店員報警，應符合自首減刑規定。

兩店員均證稱，林要脅他們交出收銀機內的3千元後，又問「1千元大鈔呢？」，他們告知千元大鈔剛被老闆拿走，林才叫他們報警並離去。

宜蘭地院認為，林搶超商犯行明確，另外，員警依據店員告知林的相關特徵，即在附近逮捕林，林不符合自首規定，且林是累犯，依攜帶兇器強盜罪判7年2月徒刑。林自認符合自首規定應獲減刑，上訴高等法院。

高院傳訊當天逮捕林的員警出庭，他證稱，依據超商店員和目擊民眾證述林的特徵，果然在附近道路查獲帶著開山刀的林男，先訊問林「是你搶了超商？」，林才坦承犯行，並非主動認罪。

高等法院認定員警逮捕前已鎖定林為強盜嫌犯，而循線將他查獲，另外，林雖然辯稱要求店員報導，卻未留在現場而逕自逃離，因此林不算自首行為，並認為林無累犯加重其刑的必要，改判7年徒刑。

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