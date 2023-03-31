欠債男搶超商4萬5當本錢 拿去賭博3小時後多賺2萬1

陳男行搶超商3小時後就被警方逮捕。（讀者提供）

2023/03/31 12:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子欠債無力償還，他拿螺絲起子跑去超商行搶，得手4萬5千元後，把搶來的錢當本錢，3小時內賭贏6萬6千元，當他還想繼續下注凹贏更多錢，但好手氣被警方中斷；陳男被帶回警局後，豪氣將搶來的錢還給超商，多賺的2萬1千元留下來自己用，被法官依強盜罪判刑7年6月。

判決指出，今年1月18日下午2點半，陳姓男子身穿黑色衣服、頭戴黑色安全帽，跑進小港區某超商後，持螺絲起子恐嚇女店員交出錢來，搶走現金4萬5千元及1包香菸後立即逃逸。女店員臨危不亂，看清了歹徒穿著及離去方向，協助警方調閱監視畫面，警方在半小時掌握48歲陳男身分。

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陳男搶到錢後立刻去找朋友賭博，隨後到鳳山的遊藝場藏匿。專案小組人員下午5時40分趕到遊藝場，當場逮捕陳男並在他身上搜出6萬6千元；員警好奇詢問他「錢怎麼變多了？」陳男說，他搶完超商後去找朋友賭錢，一下子就多賺2萬多元，他本來想再去遊戲場延續好手氣，沒想到被警方「拐氣」中斷好運。

陳男在警局當場豪氣把搶來的4萬5千還給超商，至於賭贏的2萬1千多元則收入自己口袋；高雄地院審理時，陳男坦承當時因欠債無力償還才會興起搶超商的念頭和行動，被法官依攜帶兇器強盜罪判刑7年6月，可上訴。

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