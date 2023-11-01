「國家警光獎」桃警囊括2團體、4個人獎 創下歷年最佳成績

桃園市警局今年一舉拿下「國光警察獎」2個團體獎項、4個個人獎項，創下歷年來最佳成績，警察局長吳坤旭（右4）率領獲獎代表，在市政會議上將獎項呈現給市長張善政（左4）。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/01 14:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有警界奧斯卡之稱的內政部警政署「國家警光獎」，桃園市警察局今年一舉拿下2個團體獎項、4個個人獎項，創下歷年最佳成績，市長張善政表示，今年全國共有89個團體、102位個人角逐，只能從中評選3分之1，團體獎桃園就佔了2個、個人獎4位，實屬不易；此外，今年萬安46號演習，桃市府連霸獲警政署評核特優。

桃園市在國家警光獎獲獎項目，分別為團體組「改善交通類」優等獎、「綜合規劃類」優等獎，個人組「查緝毒品類」2個優等獎、「打擊詐欺類」1個優等獎、「反黑肅槍類」1個優等獎，局長吳坤旭今於市政會議上，率領獲獎代表交通警察大隊大隊長林鼎泰、刑事警察大隊大隊長謝有筆及個人組獲獎人員，將獎座呈獻給市長。

請繼續往下閱讀...

吳坤旭表示，此次得到的2個團體獎，在改善交通類上靠著智慧交通脫穎而出，桃園市在今年7月成立全國首個科技執法中心，並擇重點路段設置科技執法，車禍事故數量確實都有降低，且從建置到舉發要非常地精準，今年上半年1到6月告發21萬件，民眾提出的申訴僅千之2，通過僅萬分之5，也就是1萬件僅有5件申訴成功，主要是受到消防車、救護車影響，導致在路口的車輛違規，警方看了影像後將罰單撤銷，但真正科技執法誤判幾乎是零，科技執法中心未來也會開放參觀，目前正在規劃中。

吳坤旭表示，刑大研發建置的「桃園刑案分析決策支援系統」，拿下綜合規劃類優等獎，這也是警察局正在建置科技偵查戰情中心的一大主軸，主要是大數據的建立，在偵辦案件時將相關資料儲存建檔，有需要時可將數據拉出比對，或將擬定的項目丟進大數據，對整個刑案偵查有相當大的幫助。

個人獎部分，龍潭警分局警員陳驛隴「破獲國內史上最大宗大麻種植製造工廠案，查獲大麻植株共計4218株、大麻成品及半成品毛重15.7公斤，市值近12億元」、刑事警察大隊偵查佐張光昕「破解毒梟運毒詭計，查獲7公斤多海洛因毒品，市值破億」，分別獲得查緝毒品類優等獎。

楊梅警分局偵查佐張育竣「跨縣市查獲幫派軍火庫，起獲衝鋒槍2枝、手槍2枝、各式子彈及改槍工具」，獲評反黑肅槍類優等獎；蘆竹警分局警員徐佳宏破獲國內首宗「假求職真拘禁人蛇詐欺集團」，救出被拘禁之9名被害人，瓦解11人詐騙集團，獲得打擊詐欺類優等獎。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

桃園市警察局獲國家警光獎團體組「改善交通類」優等獎，交通大隊大隊長林鼎泰代表將獎項呈獻給市長張善政。（記者鄭淑婷攝）

桃園市警察局獲國家警光獎團體組「綜合規劃類」優等獎，刑事警察大隊大隊長謝有筆代表將獎項呈獻給市長張善政。（記者鄭淑婷攝）

今年萬安46號演習，桃市府連霸獲警政署評核特優，警察局民防管制中心主任池文光將獎座呈獻給市長張善政。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法