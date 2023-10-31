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112年國家警光獎頒獎典禮 30績優團體及52警察獲獎

台北市刑大副隊長劉居榮（右二）拿下「查緝毒品類」個人組第一名。（記者王冠仁翻攝）

台北市刑大副隊長劉居榮（右二）拿下「查緝毒品類」個人組第一名。（記者王冠仁翻攝）

2023/10/31 18:44

〔記者王冠仁／台北報導〕為了表揚績優警察，警政署在今天下午與中華民國警察之友總會，舉行「112年國家警光獎頒獎典禮」。此次共甄選出30個績優團體及52位個人績優警察同仁，並由內政部林部長右昌、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠、最高顧問葉國一、警政署長黃明昭，共同頒發獎座給獲獎的優秀警察團隊及人員。

今年度「偵查犯罪類」團體組前三名分別是新北市警局、台北市警局與刑事警察局。「查緝毒品類」個人組前三名分別是台北市警局副隊長劉居榮、刑事局偵查員王沛埼、新北市警局偵查佐張新智；「打擊詐欺類」個人組前三名則為新北市警局偵查佐丁禹安、台北市警局偵查佐黃得源、新北市警局偵查佐廖家麟；「反黑速槍組」個人組前三名為台北市警局分隊長黃恊宸、刑事局偵查員伍國榮與黃光毅。

警政署指出，團體組以新北市警局於111年11月至112年4月間，向上溯源破獲全台首宗私行拘禁人頭帳戶及洗錢的「藍道」詐欺集團案，該集團私行拘禁凌虐求職者造成4名被害人死亡，專案小組歷經5個月偵查，查緝該集團首謀及幕後成員共58人到案，其中法院裁定羈押51人，救出66名被害人。

另外在「查緝毒品類」個人組表現亮眼者，為台北市刑警大隊副隊長劉居榮。劉對查緝毒品走私等集團犯罪不遺餘力，經數月蒐證，今年6月北市警破獲史上最大毒品倉庫案，共查獲1205包、重1259公斤的K他命，以及228包、重238公斤的安非他命，總市價高達28億元。

警政署表示，面對當今犯罪型態及社會環境的複雜多變，國家警光獎每位受獎者，均是在維護治安或交通工作著有功績之同仁或團隊，其亮麗背後，則是長期間的付出，始獲得此項殊榮，也期勉獲獎團體及同仁，能持續勇於承擔更大挑戰。

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新北市政府警察局獲得團體組偵查犯罪類第1名，由局長廖訓誠（右）代表領獎。（記者王冠仁翻攝）

新北市政府警察局獲得團體組偵查犯罪類第1名，由局長廖訓誠（右）代表領獎。（記者王冠仁翻攝）

內政部長林右昌逐一向獲獎同仁及家屬致意。（記者王冠仁翻攝）

內政部長林右昌逐一向獲獎同仁及家屬致意。（記者王冠仁翻攝）

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