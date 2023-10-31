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掉包毒品 士林分局遭搜 帶走1警

北市警士林分局警備隊陳姓警員，疑將毒品證物掉包，被陳帶回訊問。（資料照）

北市警士林分局警備隊陳姓警員，疑將毒品證物掉包，被陳帶回訊問。（資料照）

2023/10/31 05:30

陳員曾選士林區里長沒選上 回鍋當警察

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警士林分局警備隊陳姓警員，疑似在去年十二月偵辦一起毒品案時，將查扣到的毒品證物掉包。新北地檢署掌握相關事證之後，昨天指揮警政署政風室、北市警局、士林分局等單位，於中午時刻前往陳的辦公處所與住處等地搜索，並將陳帶回訊問，進一步釐清其涉案情形。

據了解，陳姓警員今年卅一歲，是警專一○五年特考班畢，畢業後派往士林分局服務，陳在職期間，曾兩度申請留職停薪，一次是要去進修，另一次則是在去年九合一選舉前參選士林區的里長，但他沒有選上，不久後就回來擔任警察。

同事︰陳員曾投資失利欠債

陳員的同事說，陳一開始在警備隊任職，也曾到文林所服務，但他疑因不習慣派出所的生態與作息，數月前又調回警備隊。陳員前陣子疑似因為投資失利、積欠債務，經濟狀況不太穩定，但近期已趨於正常。

士林分局︰主動調查、依法嚴處

曾擔任過陳員的長官表示，陳平時工作表現正常，與同事相處融洽，對於交辦的勤務與偵辦案件上都相當認真，沒有無故遲到早退等情況，同仁發現他捲入風紀案件也相當驚訝。

士林分局強調，針對員警違法違紀案件，警方均主動調查、依法嚴處。

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