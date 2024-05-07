5/7 大樂透、今彩539頭獎都摃龜

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

2024/05/07 22:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月7日開獎的第113000050期大樂透、第113000110期今彩539頭獎摃龜。

第113000050期大樂透中獎號碼「07、09、15、28、30、33，特別號：26」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得466萬8297元；參獎共46注中獎，每注可得3萬5284元；肆獎共133注中獎，每注可得7845元；伍獎共2262注中獎，每注可得2000元；陸獎共2944注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6715注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7908注中獎，每注可得400元。

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第113000050期49樂合彩中獎號碼為「07、09、15、28、30、33」，四合摃龜；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3619注中獎，每注可得1250元。

第113000110期今彩539中獎號碼為「04、09、18、25、39」，頭獎摃龜；貳獎共205注中獎，每注可得2萬元；參獎共6094注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9556注中獎，每注可得50元。

第113000110期39樂合彩中獎號碼為「04、09、18、25、39」，四合共6注中獎，可得21萬2500元；三合共161注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6452注中獎，每注可得1125元。

第113000110期3星彩中獎號碼為「525」，壹獎共192注中獎，每注可得5000元。

第113000110期4星彩中獎號碼為「0179」，壹獎共40注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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