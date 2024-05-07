夢到被留一星負評 滷味攤老闆呼麻「甩老二」嚇壞鄰居

蕭姓男子被警方查出大麻。（民眾提供）

2024/05/07 22:08

〔記者王捷／台南報導〕台南餐飲競爭大，賣滷味的蕭姓老闆常夢到被留一星負評，竟選擇吸大麻放鬆，7日凌晨4點多，蕭男吸毒過量產生幻覺，從自家樓層往下走了7、8層樓，在公共區域光著下體甩著生殖器，讓鄰居嚇壞。鄰居表示，常聽到蕭男抱怨客人，但不知道蕭男會吸毒，警方訊後將他依法移送。

鄰居指出，30多歲的蕭老闆雖然常會抱怨客人，不過平常看起來很和善，蕭男還常說當老闆沒有比較輕鬆，營業壓力很大，除了聘請不到人、生意不好外，還時刻擔心google評論被留下負評，但鄰居從來不曉得蕭老闆會吸毒，凌晨看到他光著下半身在走廊，搖頭晃腦的模樣相當可怕。

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住戶看到蕭男恍神的樣子連忙報警，警方到場後，發現蕭男精神狀況不佳，身上又有大麻味道，搜索後查獲大麻1包、大麻罐3個及毒品吸食工具等，經採集尿液初篩呈現二級毒品陽性反應。蕭男清醒後，得知自己做出脫序行為很後悔，訊後警方將他依法移送。

警方指出，很多吸食大麻者都會以國外合法、吸食不會上癮為由，碰觸二級毒品大麻，但吸大麻過量會出現妄想、幻覺等現象，就像蕭男一樣，而且長期吸大麻會產生心理依賴性，一旦停用會產生焦躁、憂鬱、睡眠障礙等戒斷症狀。

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