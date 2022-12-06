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    國家警光獎今頒獎 刑事局林采緗打詐查扣不法所得逾4千萬

    刑事警察局偵查員林采緗，獲頒個人組打擊詐欺類第1名。（記者王冠仁翻攝）

    刑事警察局偵查員林采緗，獲頒個人組打擊詐欺類第1名。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/06 19:33

    〔記者王冠仁／台北報導〕警政署在今天下午3時，配合中華民國警察之友總會，舉行「111年 國家警光獎頒獎典禮」；這屆警光獎從全國各警察機關薦報90個團體與101位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體與52位個人績優警察同仁。警政署長黃明昭與警察之友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一共同頒發獎座給獲獎者，肯定他們在警察工作上的貢獻與付出。

    此次頒獎典禮，警政署還特地找來桌球國手莊智淵、藝人李李仁與李千娜來錄製影片，向全國警察人員表達感謝。

    警政署說，此次團體組以去年11月份，台北市警局在宜蘭縣烏石漁港破獲跨境運輸毒品集團一案拔得頭籌。犯嫌為防制警方查緝，將毒品藏匿於淡水船艙夾板下的密封夾層，再使用FRP才質環氧樹脂氣未來影響偵蒐犬查緝，但經專案小組成員鍥而不捨搜索、查緝，最終一舉破獲，避免大量毒品流入市面。

    另在個人組打擊詐欺類獨占鰲頭者，則是刑事局偵查員林采緗，林員善用科技偵查，多次破獲位於境外之詐欺機房，於評比期間計查獲詐欺成員70餘人，查扣不法所得超過4千萬元。

    警政署強調，面對當今犯罪型態及社會環境的複雜多變，國家警光獎每位受獎者，均是在維護治安或交通工作有功績之同仁或團隊；其亮麗背後，則是長期間的付出，始獲得此項殊榮。期勉獲獎者在本活動之後能持續勇於承擔更大挑戰，為打擊犯罪及改善交通做出貢獻。

    團體組偵查犯罪類第1名由台北市警局獲得，副局長翁群能代表領獎。（記者王冠仁翻攝）

    團體組偵查犯罪類第1名由台北市警局獲得，副局長翁群能代表領獎。（記者王冠仁翻攝）

    警政署長黃明昭出席頒獎典禮。（記者王冠仁翻攝）

    警政署長黃明昭出席頒獎典禮。（記者王冠仁翻攝）

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