為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

一場火警讓小一童氣壞了 理由竟是「打擾我寫作業」

火警打亂媽媽和孩子的生活步調，倒是有小一生的陳述令人眼睛為之一亮。（記者劉人瑋攝）

火警打亂媽媽和孩子的生活步調，倒是有小一生的陳述令人眼睛為之一亮。（記者劉人瑋攝）

2024/05/07 22:52

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市寶桑路一處民宅今天下午4時許發生火警，濃煙不斷從高樓處冒出，所幸屋內無人、火勢也在15分鐘內完全控制，因該集合住宅內當時多為媽媽帶著幼子，一小一學生被媽媽逼得丟下作業逃生，氣得在屋外氣罵:「都是火警害我寫作業被打斷，太浪費時間了」。

起火地點位在國宅3樓，由於時間已至傍晚，住宅內許多媽媽正在餵養小嬰兒，或是陪著稍大的孩子寫作業，警消出動多輛水箱車、器材車等到場，大批警義消到場不到15分鐘已然撲滅火勢並進行排煙，起火原因仍待釐清，徒留滿院子的媽媽和興奮討論的孩子們。

然而，一位在附近國小就讀1年級的小朋友則不滿表示，自己寫國語習作到一半，突然傳出樓下大喊失火，立即遵從媽媽指示關燈和電器用品，跟著媽媽逃到樓下，「所幸大家平安，但是寫作業被打斷實在是很浪費時間」。

聽到孩子正氣凜然的回答，不僅在場記者，一旁救援義消也瞪大眼，直言，「嚇死我了！台東要出人才了」、「真的假的？小孩子不能騙人」。一旁揹著不足1歲弟弟的媽媽強忍笑意表示，兒子的確是會乖乖寫完作業的學生。

這起火警打亂了一整個國宅住戶的步調，在媽媽懷中的嬰兒嘴上還留著火警前沒吃乾淨的餅干屑，住戶也慶幸安全無恙，也煩惱返家後是否一屋煙味需收拾殘局，倒是國小生們興奮討論這次的火警經驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃市龜山區染整廠火警 張善政：龜山、桃園區留意空品
2024/05/07 17:05

桃市龜山區染整廠火警 張善政：龜山、桃園區留意空品
國1北上楠梓段車禍火燒車1死 楠梓-岡山封閉中線、外側車道
2024/05/07 22:48

國1北上楠梓段車禍火燒車1死 楠梓-岡山封閉中線、外側車道

巴洛克語彙接軌世界 松益發融入在地
嘉義太保住宅火警6獲救1死1命危 仍有1幼童失聯
2024/05/07 23:20

嘉義太保住宅火警6獲救1死1命危 仍有1幼童失聯
西濱台61線新豐段橋下4貨櫃火警黑煙沖天 消防局提醒用路人留意
2024/05/07 13:22

西濱台61線新豐段橋下4貨櫃火警黑煙沖天 消防局提醒用路人留意

永慶加盟四品牌服務獲肯定 Q1成交量創新高
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播