一場火警讓小一童氣壞了 理由竟是「打擾我寫作業」

火警打亂媽媽和孩子的生活步調，倒是有小一生的陳述令人眼睛為之一亮。（記者劉人瑋攝）

2024/05/07 22:52

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市寶桑路一處民宅今天下午4時許發生火警，濃煙不斷從高樓處冒出，所幸屋內無人、火勢也在15分鐘內完全控制，因該集合住宅內當時多為媽媽帶著幼子，一小一學生被媽媽逼得丟下作業逃生，氣得在屋外氣罵:「都是火警害我寫作業被打斷，太浪費時間了」。

起火地點位在國宅3樓，由於時間已至傍晚，住宅內許多媽媽正在餵養小嬰兒，或是陪著稍大的孩子寫作業，警消出動多輛水箱車、器材車等到場，大批警義消到場不到15分鐘已然撲滅火勢並進行排煙，起火原因仍待釐清，徒留滿院子的媽媽和興奮討論的孩子們。

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然而，一位在附近國小就讀1年級的小朋友則不滿表示，自己寫國語習作到一半，突然傳出樓下大喊失火，立即遵從媽媽指示關燈和電器用品，跟著媽媽逃到樓下，「所幸大家平安，但是寫作業被打斷實在是很浪費時間」。

聽到孩子正氣凜然的回答，不僅在場記者，一旁救援義消也瞪大眼，直言，「嚇死我了！台東要出人才了」、「真的假的？小孩子不能騙人」。一旁揹著不足1歲弟弟的媽媽強忍笑意表示，兒子的確是會乖乖寫完作業的學生。

這起火警打亂了一整個國宅住戶的步調，在媽媽懷中的嬰兒嘴上還留著火警前沒吃乾淨的餅干屑，住戶也慶幸安全無恙，也煩惱返家後是否一屋煙味需收拾殘局，倒是國小生們興奮討論這次的火警經驗。

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