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基隆警前督察股長酒駕撞人還喝紅酒想脫罪 被判刑8月

基隆市警局2線2星前督察科勤務股長范師維，酒駕撞傷騎士後，落跑回家喝紅酒，為酒駕犯行脫罪。基隆地院依酒後不能安全駕駛罪與過失傷害罪，合併判他8月徒刑，得易科24萬元罰金。（資料照）

基隆市警局2線2星前督察科勤務股長范師維，酒駕撞傷騎士後，落跑回家喝紅酒，為酒駕犯行脫罪。基隆地院依酒後不能安全駕駛罪與過失傷害罪，合併判他8月徒刑，得易科24萬元罰金。（資料照）

2023/10/31 16:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局2線2星前督察科勤務股長范師維，酒駕撞斷蔡姓騎士肋骨，竟跑回家喝紅酒，企圖製造是肇事後才喝酒的假象，想藉此脫罪，基隆地院合議庭審酌范員坦承犯行，依酒後不能安全駕駛罪與過失傷害罪各判處6月與3月徒刑，合併應執行8月徒刑，得易科24萬元罰金。

這起警官酒駕肇事案，發生在今年7月2日晚間6時58分，范師維當時駕車行經北濱公路，左轉武聖街144巷口時，與對向蔡男所騎機車發生碰撞，致蔡男左側肋骨骨折。

范員肇事後，發現基隆市四分局大武崙派出所僅王姓警員1人到場，未能同時查驗他身分與協助蔡男送醫救護，在未告知王員情況下，駕駛肇事轎車跟著載蔡男就醫的救護車到基隆長庚醫院，留下他的手機號碼給蔡，與身分證給蔡的家屬翻攝。

范員為免被警方酒測，向蔡男謊稱他要去派出所製作筆錄，卻開車返家後，喝光2瓶紅酒，企圖紊亂他酒駕肇事當時的酒測值。

王員至范員住處要進行酒測，但范員遲不願出門受測，拖到當晚10時27分，才接受酒測，竟測得酒測值達每公升1.34毫克；警詢後，將范員依酒後不能安全駕駛、過失傷害罪送辦。

承辦檢察官陳淑玲認為，范員描述事發當時左轉車況，與范員車上行車紀錄器顯示現況完全不符，顯見范員肇事當時受酒精影響，對於車道快慢及距離多寡已喪失合理的判斷，遂將范員依刑法酒後不能安全駕駛、過失傷害罪嫌起訴。

法院審理時，范員坦承犯行，但對於蔡男索賠的金額過高，認為無法接受，雙方未能達成和解，法院針對范員酒後不能安全駕駛罪部分，判處6月徒刑；過失傷害罪判處3月徒刑。合併應執行8月徒刑，得易科24萬元罰金。

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