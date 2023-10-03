待退基隆刑警涉酒駕被攔 拒絕酒測罰18萬爽等退休

基隆市警察局婦幼隊黃姓偵查佐今日酒駕拒測，被調職並記一大過處分。（記者吳昇儒攝）

2023/10/03 14:31

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市警局婦幼隊黃姓偵查佐於今晨2時，酒後騎機車行經仁二路時，被巡邏員警聞到酒味攔下盤查。黃員選擇拒絕酒測。員警開18萬元罰單、吊銷駕照，並當場移置保管車輛。警察局今日開會，決議將黃員調至一分局擔任警員，並記一大過，婦幼隊長及其直屬小隊長也受連帶處分。

據了解，黃員9月就已經提出退休申請，預計於12月生效，目前已經向警局請長假到退休生效；知情人士指出，黃員選擇拒測的手法非常高明，因若涉犯公共危險罪被送辦，就須等到案件結束後，才能視狀況辦理退休，但只要拒測罰款18萬，就可以閃避，爽等退休。

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綽號「鳥仔」的黃員昨日晚間下班後，與友人在市區飲酒，直到今天凌晨2時許，獨自騎機車返家，被巡邏警員聞到酒味攔下。黃員表明不願接受酒測，警方依規定開罰，並吊銷駕照。

警察局接獲通報後，今日開會決議，將黃員拔除刑事資格，改調制服警員，並依「警察人員駕車安全考核實施要點」核予記一大過處分，另提列為「教育輔導對象」、「酗酒習性員警」，由單位主管於黃員每班勤前實施酒測。

此外，警局也從嚴追究相關人員考核監督責任，陳姓小隊長記過一次，婦幼隊長記申誡一次處分。

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