獨家》刑警酒駕肇事 還把路人撞到骨折

基隆市警三分局偵查隊蘇姓偵查佐昨晚執勤前酒駕，行經明德一路、崇德路口前，撞到一名薛姓男子，造成左腳掌小趾骨折，緊急送醫開刀手術，住院觀察中。（記者林嘉東攝）

2023/05/06 00:52

首次上稿 22:39

更新時間 00:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕又傳刑警酒駕肇事，這回還把人撞到骨折住院！

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基隆市警三分局偵查隊蘇姓偵查佐昨天（4日）執勤前酒駕，在距離分局不到100公尺處，撞上違規穿越馬路的6旬薛姓男子，致薛男左腳掌小趾骨折，緊急送醫開刀手術，住院觀察中。警訊後，將蘇員依涉犯公共危險罪送辦。

基隆市警三分局偵查隊蘇姓偵查佐昨晚值夜勤（晚上8點至隔天上午8點），晚間7時許駕駛CRV休旅車，行經七堵區明德一路時，在崇智街口前，撞到違規穿越馬路的63歲薛姓男子。

警方獲報到場，薛男被撞到倒地不起，左腳掌腳疑似遭蘇員開的車子輾過；經緊急送往醫院急救，因薛男左腳掌小趾骨折，急診醫師緊急開刀搶救後，住院觀察中。

據指出，蘇員肇事後，通報119將薛男送醫救治；該分局蘇姓偵查隊長獲報與楊姓分局長第一時間趕抵現場，依規定替蘇員酒測，測得呼氣酒測值超標，達每公升0.51毫克，當場將蘇員依酒駕現行犯逮捕。

肇事後，蘇的張姓小隊長親自押著他到地檢署複訊；檢察官複訊後，以蘇員未肇事逃逸，且無逃亡可能，諭知蘇員無保請回。

據指出，蘇員4日上午8點下班後，到醫院健檢後返家，中午獨自在家飲酒助眠，原本以為睡一覺後已經退酒，殊不知起床後身上還殘留酒精，晚上7點才會騎車到隊上後，又前往修車廠把進廠維修的車開回隊上，想不到途中會肇事撞到人。

警方指出，蘇員酒駕肇事，還撞傷路人；三分局開會後，楊姓分局長自請處分，記申誡1次，蘇姓偵查隊長記過1次，蘇員則被記1大過拔牌，改調二分局派出所擔任制服警察。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

基隆市警三分局偵查隊蘇姓偵查佐昨晚執勤前酒駕肇事，撞傷路人，被警方依涉犯公共危險罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

基隆市警三分局偵查隊蘇姓偵查佐昨晚值勤前酒駕，駕駛CRV休旅車，行經七堵區明德一路、崇智街口前，撞到違規穿越馬路的薛姓男子；肇事後，蘇員把車子停在分局停車場。（記者林嘉東攝）

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