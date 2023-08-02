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    基隆前督察股長范師維酒駕起訴 檢批：重創警察形象惡性重大

    基隆市警局2線2星督察科勤務股長范師維駕車撞飛蔡姓騎士，蔡躺在地上，基隆地檢署痛批，范員被控趁王姓警員1人到場，趁隙跑回家灌了2瓶葡萄酒，讓警方無法取得酒駕當時正確酒測值，為自己酒駕犯行脫罪，重創警察形象，惡性重大。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警局2線2星督察科勤務股長范師維駕車撞飛蔡姓騎士，蔡躺在地上，基隆地檢署痛批，范員被控趁王姓警員1人到場，趁隙跑回家灌了2瓶葡萄酒，讓警方無法取得酒駕當時正確酒測值，為自己酒駕犯行脫罪，重創警察形象，惡性重大。（記者林嘉東翻攝）

    2023/08/02 23:31

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局2線2星督察科勤務股長范師維，上月2日酒駕撞傷蔡姓騎士後，趁隙跑回家喝紅酒，製造肇事後才喝酒，為自己酒駕犯行脫罪。基檢火速偵結，今天將范員依酒後不能安全駕駛與過失傷害等2項罪名起訴。

    承辦檢察官陳淑玲在起訴書中痛批，范員身為執法人員，熟悉道路交通事故處理流程，肇事後，利用僅1名警員抵達事故現場，趁隙跑回家灌了2瓶葡萄酒，讓警方無法取得他酒駕當時正確酒測值，為自己酒駕犯行脫罪，知法犯法，重創警察形象，惡性重大。

    起訴書指出，基隆市警局督察科前勤務股長范師維，上個月2日晚間6時58分，駕車經北濱公路、武聖街144巷口時，與蔡男所騎機車碰撞，致蔡男左側6根肋骨骨折。

    范員肇事後，發現轄區基隆市警四分局大武崙派出所僅王姓警員1人到場，未能同時查驗他身分與協助蔡男送醫救護，在未告知王員情況下，開著肇事的轎車跟著載蔡男就醫的救護車到基隆長庚醫院，留下他的手機號碼給蔡，與身分證給蔡的家屬翻攝（檢方因此認定范員並未肇事逃逸，處分他不起訴）。

    起訴書說，范員為免被警方酒測，向蔡男謊稱他要去派出所製作筆錄，卻開著肇事輛返家後，喝光2瓶紅酒，企圖紊亂他酒駕肇事當時的酒測值。

    大武崙派出所長林莅群接獲王員通報范員肇事後離去不知去向，透過肇事車輛車牌循線找到范員住處，林與同僚在屋外喊他希望出來接受酒測長達7分鐘之久，范員卻躲在臥室內不願出門接受酒測。

    林要以現行犯逮捕范員，並依法移送法辦，范員才步出房門，但堅稱他是返家後才喝酒，拖至當晚10時27分，才接受林員酒測，測得酒測值1.34毫克；警訊後，將范員依刑法酒後不能安全駕駛、過失傷害罪送辦。

    起訴書指出，范員肇事後，為規避酒駕，喝了2罐紅酒，企圖規避酒後不能安全駕車行徑，即便測得1.34毫克酒測值，已混淆范員酒駕肇事時的實際酒測值。

    檢察官陳淑玲為證明范員肇事時已無法達安全駕駛程度，翻出范員5年前3月間曾發生事故，當時也是轉彎時未禮讓直行車；5年後，范員同樣是在轉彎時，未禮讓直行的蔡姓騎士肇事。

    陳檢查看范員車上行車紀錄器發現，肇事前，對向車流量眾多，以范員當時的車速很難左轉；未料，范員在檢方偵訊時，卻稱他當時看到左轉車輛都是靜止的，而且他在左轉時只注意左轉的車輛，沒注意到對向車道的車輛。

    陳檢對於范員對車禍事故的發生供述與車禍發生時的現況完全不符，足見范員肇事當時受酒精影響，對於車道快慢及距離多寡已喪失合理的判斷，認定他當時的視覺已窄化，僅專注在正前方左轉的車況，沒看到兩側及速度的交通狀況，甚至忘記他5年曾犯下左轉時未禮讓直行車的前車之鑑，因此認定范員駕車時，已達不能安全駕駛的程度。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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