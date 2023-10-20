台南2歲童溺死浴盆「腦震盪、內臟出血」 狠父母涉虐殺收押

2歲男童溺死浴盆。（記者王捷翻攝）

2023/10/20 17:53

〔記者王捷／台南報導〕台南市18日發生「浴盆溺童」致死事件，3歲謝童腦震盪和溺水身亡，解剖發現內臟有出血狀況。謝姓生母、陳姓生父無法給出清楚解釋，檢方聲請羈押，台南地方法院裁定羈押禁見。

據了解，謝姓男童疑似被生母謝女和生父陳男在浴盆中溺死。他們一家四口住在台南一間價格相對低廉的旅館長租套房，每月租金1萬3000元。房間極為凌亂，吃過的飯鍋隨意丟在浴室洗手台上。

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旅館業者透露，謝女和陳男已在此住1年，謝女從事板模工作，陳男目前無業。過去就曾多次傳出虐待兒童的聲音，沒想到如今演變成如此嚴重的致死事件。

台南地方法院指出，謝女和陳男供詞中多有隱瞞和矛盾，他們的陳述無法解釋謝童身上出現的腦震盪和內臟出血。對於男童身上的傷痕，兩人都以「不知道」或「跌倒」等模糊說詞帶過，法官並不採信。

根據卷內證據和旁證，法院認為謝女和陳男有經常對其子女施暴的情形。考慮到本案涉及的是最輕本刑5年以上的重罪，加上兩人無固定居所，法院認為他們有逃亡的可能性。因此，依據刑事訴訟法第101條第1項，裁定將兩人羈押，其中陳男還被附帶禁止接見和通信的處分。

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一家四口擠在小小的旅館套房。（記者王捷翻攝）

浴室凌亂不堪，吃完的飯鍋也放在洗手枱裡。（記者王捷翻攝）

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