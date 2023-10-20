為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台南2歲童溺死浴盆「腦震盪、內臟出血」 狠父母涉虐殺收押

2歲男童溺死浴盆。（記者王捷翻攝）

2歲男童溺死浴盆。（記者王捷翻攝）

2023/10/20 17:53

〔記者王捷／台南報導〕台南市18日發生「浴盆溺童」致死事件，3歲謝童腦震盪和溺水身亡，解剖發現內臟有出血狀況。謝姓生母、陳姓生父無法給出清楚解釋，檢方聲請羈押，台南地方法院裁定羈押禁見。

據了解，謝姓男童疑似被生母謝女和生父陳男在浴盆中溺死。他們一家四口住在台南一間價格相對低廉的旅館長租套房，每月租金1萬3000元。房間極為凌亂，吃過的飯鍋隨意丟在浴室洗手台上。

旅館業者透露，謝女和陳男已在此住1年，謝女從事板模工作，陳男目前無業。過去就曾多次傳出虐待兒童的聲音，沒想到如今演變成如此嚴重的致死事件。

台南地方法院指出，謝女和陳男供詞中多有隱瞞和矛盾，他們的陳述無法解釋謝童身上出現的腦震盪和內臟出血。對於男童身上的傷痕，兩人都以「不知道」或「跌倒」等模糊說詞帶過，法官並不採信。

根據卷內證據和旁證，法院認為謝女和陳男有經常對其子女施暴的情形。考慮到本案涉及的是最輕本刑5年以上的重罪，加上兩人無固定居所，法院認為他們有逃亡的可能性。因此，依據刑事訴訟法第101條第1項，裁定將兩人羈押，其中陳男還被附帶禁止接見和通信的處分。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

一家四口擠在小小的旅館套房。（記者王捷翻攝）

一家四口擠在小小的旅館套房。（記者王捷翻攝）

浴室凌亂不堪，吃完的飯鍋也放在洗手枱裡。（記者王捷翻攝）

浴室凌亂不堪，吃完的飯鍋也放在洗手枱裡。（記者王捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市某非營利幼兒園爆虐童 2幼童竟被吊掛、拖著跑
2023/10/20 15:24

北市某非營利幼兒園爆虐童 2幼童竟被吊掛、拖著跑
浴缸溺童案》男童去年4月疑受虐安置 返家3個月傳憾事
2023/10/20 00:29

浴缸溺童案》男童去年4月疑受虐安置 返家3個月傳憾事

美術園區愛河首排 景觀輕豪宅好稀缺
台南3歲童疑被虐殺溺水死亡 檢聲押生母與男友
2023/10/19 22:22

台南3歲童疑被虐殺溺水死亡 檢聲押生母與男友
11月大女嬰頭遭重擊全身傷痕累累 生母及同居男友被收押
2023/10/11 16:16

11月大女嬰頭遭重擊全身傷痕累累 生母及同居男友被收押

Global Mall《18週年慶》第二波 最高回饋18%
台中6歲童遭狠父拿衣架猛打、泡熱水溺斃被起訴
2023/10/10 09:13

台中6歲童遭狠父拿衣架猛打、泡熱水溺斃被起訴
桃園私托遭爆對幼童打巴掌、灌水 2托育員罰20萬停職、公布姓名
2023/10/09 15:11

桃園私托遭爆對幼童打巴掌、灌水 2托育員罰20萬停職、公布姓名
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播