台中6歲童遭狠父拿衣架猛打、泡熱水溺斃被起訴

台中一名徐姓父親，今年6月將兒子打到暈眩無力，又將他泡在溫熱收納箱，造成他溺斃，檢察官近日依凌虐未滿18歲之人致死罪嫌起訴徐男。（記者陳建志攝）

2023/10/10 09:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名徐姓男子（37歲），因認為6歲的兒子不聽話，從今年農曆年後，多次在豐原的租屋處拿衣架狠抽、逼赤裸罰站，還要求他「喝水喝到第5壺」、「吃飯快」否則就沖冷水，今年6月1日再度用衣架、傳輸電線等物來回抽打，造成他全身多處瘀傷、挫擦傷，並引發橫紋肌溶解症，不但沒送醫，反而要男童浸泡在裝有溫熱水收納箱內，自己卻外出，造成男童被打到暈眩無力沉入溺斃，檢方偵結依凌虐未滿18歲之人罪嫌起訴徐男。

檢警調查，徐男6歲的兒子先前原本由母親幫忙照顧，去年12月將兒子接到台中豐原的租屋處同住，但從今年農曆年後開始，徐男就常以兒子不服管教的原因，一手抓住他的手，一手拿衣架抽打他的背部與臀部。

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今年3月3日一早，除以口頭責罵男童外，再度持衣架抽打男童身體，並將他拖到浴室，命令他承諾會喝水喝到第5壺、吃飯快、不要讓老師及父母生氣、在學校講話不能那麼大聲等，並恫嚇若違反上述事項，就要把他丟進裝滿冷水的收納箱內接受冷水沖淋及浸泡。

檢警調查，今年5月4日、7日及11日，徐男又因故要求男童以雙手持拿保特瓶並高舉過頭的方式在客廳罰站，並以衣架來回抽打他的大腿及臀部後，再命令他全身赤裸站立於客廳進行體罰，擔心被幼兒園老師發現通報，不讓兒子去上學。

直到5月29日至6月1日間，徐男再度以衣架、傳輸電線等物，來回抽打男童的背部與臀部，造成甲童頭部、臉部、四肢等處挫擦傷及瘀傷，更引發橫紋肌溶解症，但徐男不但沒送醫，還拿一個長60公分、寬43公分、高39公分的塑膠收納箱裝滿溫熱水，命男童在裡頭浸泡，還不定時用蓮蓬頭朝他頭沖淋溫熱水。

男童因被打到暈眩無力，徐男卻獨自離開，約15分鐘後返回，發現男童溺水，才將他抱至客廳急救，並叫救護車送醫，仍在當晚9點宣告死亡，

檢警獲報偵辦，檢方當時已將徐男向法院聲押獲准羈押至今，且男童遺體解剖發現全身新舊傷遍布，近日偵結依凌虐未滿18歲之人致死罪嫌起訴徐男，移審台中地院後將依國民法官程序審理。

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