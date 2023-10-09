桃園私托遭爆對幼童打巴掌、灌水 2托育員罰20萬停職、公布姓名

桃園市議員黃瓊慧。（黃瓊慧提供）

2023/10/09 15:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區某私立托嬰中心遭爆托育員涉嫌對幼兒施暴，議員黃瓊慧近日接獲10多位家長陳情，要求桃市府社會局嚴懲業者，開除2位涉嫌施暴的托育人員並公布姓名；社會局回應，調查後發現有不妥適的照顧行為，針對托嬰中心未善盡督導之責及2名工作人員有不當對待兒童行為，依違反兒童及少年福利與權益保障法合計裁罰32萬元，2名工作人員目前已停職。

黃瓊慧表示，該托嬰中心家長近日接到社會局通知，指孩子在托嬰中心疑被不當照顧，請家長前往觀看監視器畫面，服務處上週陸續接到10多位家長陳情，其中有爸爸痛訴孩子遭到托育人員打巴掌，該托嬰中心總計收托35名幼兒，竟然就有3分之1的幼兒受害，非常的離譜；而網路上亦有家長指控，該托嬰中心托育人員會對幼童灌水，強迫孩子喝水到一定的量。

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黃瓊慧表示，該間托嬰中心過去曾有違法經營安親班紀錄，社會局應徹底進行調查，釐清到底有多少幼兒受害、如何遭到施暴，並且嚴懲業者，開除2位涉嫌施暴的托育員、公布姓名。

社會局表示，在網路發現有家長反映該托嬰中心疑似有不當照顧幼兒行為後即進行調查，完成調閱監視錄影音畫面並發現有不妥適的照顧行為，先就該托嬰中心未善盡督導之責，予以裁罰12萬元並命限期改善，針對2名工作人員行為違法部分，將依兒少權法第49條裁處，其中1名主管人員裁罰12萬元、限制不得擔任工作人員10年，另1名托育人員則裁罰8萬元、限制不得擔任工作人員5年，且均將公告姓名。

社會局指出，該托嬰中心曾於2021年被檢舉，於托嬰中心樓上違法經營安親班，當時會同教育局於下課時段前往稽查，命業者限期改善，該處就無再發現有經營安親班情事，而原本該托嬰中心屬準公共化，被查獲違規後即被解除契約；社會局也重申，托嬰中心托育人員應以兒童最佳利益為優先考量，中心負責人及主管人員更應善盡督導之責，若家長發現兒童送托後有受不當照顧情形者，可立即撥打24小時的113保護專線，將有專人協助，以確保兒童照顧權益。

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有家長在網路上爆料，指該托嬰中心老師會對幼兒施虐。（議員黃瓊慧提供）

有家長透過私訊向議員黃瓊慧爆料，指該間托嬰中心先前曾有超齡孩子出入。（議員黃瓊慧提供）

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