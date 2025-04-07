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    想當20年總統？川普拋「第三任期」話題 司法部長警告恐「完蛋」

    美國司法部長邦迪（見圖）讚揚川普是「非常聰明的人，我們希望他能當20年的總統」，但緊接著語帶保留地說：「我認為他可能在這個任期結束後就結束了。我們必須看看憲法，這將是一個艱鉅的任務。」（路透）

    美國司法部長邦迪（見圖）讚揚川普是「非常聰明的人，我們希望他能當20年的總統」，但緊接著語帶保留地說：「我認為他可能在這個任期結束後就結束了。我們必須看看憲法，這將是一個艱鉅的任務。」（路透）

    2025/04/07 11:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部長邦迪（Pam Bondi）近日在接受媒體訪問時坦言，若總統川普（Donald Trump）真的試圖尋求第三任期，將面臨美國憲法的重大障礙，可能會「完蛋」。此番言論引發外界熱議川普動機與可能策略。

    綜合外媒報導，邦迪讚揚川普是「非常聰明的人，我們希望他能當20年的總統」，但緊接著語帶保留地說：「我認為他可能在這個任期結束後就結束了。我們必須看看憲法，這將是一個艱鉅的任務。」川普3月受訪時曾語出驚人地表示，他對第三任期「不是在開玩笑」，甚至暗示「有辦法」繞過憲法對總統任期的限制。他今年元月才就職不久，就多次提及可能再延任。

    根據美國憲法第22修正案，總統不得當選超過兩任。此條文於1951年通過，目的是防止總統權力過度集中，回應富蘭克林・羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）史無前例的四任總統任期，要修憲需國會兩院2/3通過，並獲得3/4州的州議會批准。邦迪指出，在當前政治高度對立的局勢下，這是「沉重的負擔」，其實現機率「幾乎不可能」。

    外界因此推測，川普所謂的「其他方法」，可能是由副總統范斯（JD Vance）於2028年代表共和黨參選總統，而川普則擔任副總統搭檔。若兩人勝選，范斯上任後立刻辭職，川普即可依程序自動繼任總統。然而，這一策略仍面臨憲法第12修正案的重大限制，該條明訂「若某人不具備總統資格，也不得擔任副總統」，間接堵死川普透過副總統職位重返白宮的可能性。

    對此，共和黨參議院領袖圖恩（John Thune）認為，川普可能只是「在開玩笑」，試圖引發輿論關注。而民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）則痛批，川普與其支持者「不相信法治，也不尊重憲法精神」。

    川普延任總統的言論，引發外界對美國憲政體制的憂慮，部分學者更將其與俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平等國領導人相提並論。普廷曾透過輪替總理職位保留實權，習近平則直接透過修憲取消任期限制。專家指出，川普若試圖繞道而行，無論策略為何，勢必面臨憲法挑戰，最終恐仍將被判定違憲。

    美國總統川普前陣子拋出「第三任期」話題；美司法部長邦迪近日受訪時警告，坦言這將面臨美國憲法的重大障礙，如果川普真的尋求「第三任期」可能會「完蛋」。（路透）

    美國總統川普前陣子拋出「第三任期」話題；美司法部長邦迪近日受訪時警告，坦言這將面臨美國憲法的重大障礙，如果川普真的尋求「第三任期」可能會「完蛋」。（路透）

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