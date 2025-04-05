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    因應川普關稅衝擊記者會政院直播觀看人數創新高 網友意見卻一面倒......

    因應美國總統川普對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰昨（5）日率各部會首長舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，記者會直播觀看人數創下新高，高達3.6萬人觀看。（資料照）

    因應美國總統川普對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰昨（5）日率各部會首長舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，記者會直播觀看人數創下新高，高達3.6萬人觀看。（資料照）

    2025/04/05 15:26

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對台祭出32％的高關稅，行政院長卓榮泰昨（5）日率各部會首長舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，行政院記者會直播觀看人數創下新高，高達3.6萬人觀看，幾乎是行政院例行記者會的36倍，不過，超過100分鐘的記者會挨批沒有節奏，讓觀看直播的網友仍搞不清政府政策在哪裡。

    美國對台祭出32％的高關稅，行政院原本3日下午就要開記者會對外說明，不過，卻拖到昨天下午4點才召開，卓榮泰昨在記者會開場就說：「非常抱歉，我們來晚了一天」，會中宣布9大面向、20項措施，總經費880億元的支持方案。

    行政院昨天記者會引起民眾關注，在行政院開麥啦的YT頻道吸引高達3.6萬人觀看，跟平常例行記者會直播觀看平均僅1000人，相差36倍之多。

    不過，記者會安排流程遭到質疑，包括卓榮泰、副院長鄭麗君、政委楊珍妮、與國發會、財政部、經濟部、勞動部、農業部等部會首長，共有9人發言輪流發言，讓長達100分鐘的記者會無法聚焦，收看直播的網友仍不清楚相關支持的方案，讓政策宣傳與說明的美意大打折扣。

    有網友不解為何記者會均著重在補助、貸款，不少人質疑行政團隊「談判沒有籌碼」、「因應策略只有補貼」、「聽了半天就再拿國庫880億元」。

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