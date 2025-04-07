民團連假衝出逾2.7萬件！罷洪孟楷連署書比字典厚達9.4公分

公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔今日秀出戰績，為具體展現民意份量，團隊特地以尺量測這疊連署書，驚見高達9.4公分厚。（方柏翔提供）（記者羅國嘉攝）

2025/04/07 11:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」持續推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，在清明連假期間大力衝刺連署。領銜人方柏翔今（7）日秀出戰績，為具體展現民意份量，團隊特地以尺量測這疊連署書，驚見高達9.4公分厚。截至6日為止，罷免連署書總數已累積至2萬7874件，呼籲民眾踴躍參與連署，「趕快出來簽，一起熱鬧！」

方柏翔指出，以最低近4萬件法定門檻估算，達成率已達72％，但距離團隊設定的安全目標5萬件仍有差距，呼籲民眾踴躍參與連署。此外，為展現成果，罷團特別使用透明直尺量測連署書厚度，結果顯示這批連署書整整高達9.4公分。「這是實實在在的民意壓力山大！有人說我們聲音太小，我們就用一頁一頁的連署書告訴你，我們很大聲，也很有份量！」

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方柏翔表示，清明連假最後一天累計收到6176件連署書，成果豐碩，證明「小蜜蜂」機動式出擊與「快閃」設攤戰術效果顯著。接下來團隊將強化陸戰布局，擴大連署據點設置密度，同時加派小蜜蜂深入人流熱點，也將啟動「到宅服務」，主動協助行動不便或無法外出的支持者完成連署，相關服務可撥打電話0909-744-511洽詢。

此外，方柏翔說，將於12日下午3點在林口黃昏市場（新北市文化二路一段277號）舉辦「傅崐萁集團究責會：洪孟楷」活動，共同向洪孟楷究責。

公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，不少民眾排隊簽署連署書。（記者羅國嘉攝）

公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，不少民眾排隊簽署連署書。（記者羅國嘉攝）

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