吳靜怡批「有炒股前科的傅崐萁談股市」 網酸「共傅國難」

吳靜怡批評：「國民黨就是要讓炒股前科的傅崐萁來談今天的股市？還有什麼比這種場面更諷刺的！」（記者方賓照攝）

2025/04/07 11:56

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團今（7）日召開「召開國是會議 共赴國難！」記者會，由總召傅崐萁、書記長王鴻薇、立委許宇甄出席，而傅崐萁等3人面前，都放著「團結台灣！共赴國難！」的手板。而政治評論員吳靜怡（Grace Woo）對此批評：「國民黨就是要讓炒股前科的傅崐萁來談今天的股市？還有什麼比這種場面更諷刺的！」

傅崐萁今日在記者會表示，政府對於產業衝擊一問三不知，呼籲賴清德總統馬上召開國是會議。傅崐萁甚至要求，未來台積電、聯電要到美國投資，都應該到立法院報告。政治工作者周軒在臉書發文提到傅崐萁在記者會的發言內容，傅聲稱國民黨總預算砍了1439億，正好可以拿來當作這次因應川普關稅戰的「預算基石」。

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周軒質疑：「所以國民黨的意思是砍預算是對的，他早就知道這次川普要漲關稅了。可是傅總召你知道嗎？你們砍的預算也砍到本來政府要預備因應川普關稅戰的政策欸？」

吳靜怡則是認為，擁有炒股前科的傅崐萁，如今竟然在記者會中大談台股暴跌情勢，她直言：「國民黨就是要讓炒股前科的傅崐萁來談今天的股市？還有什麼比這種場面更諷刺的！好喲～人民優先就是罷免！團結罷免傅崐萁！ 」許多網友也在吳靜怡的Threads貼文底下留言：「他本身就是台灣的國難。」、「國難本人～」、「請正名，他本人就是國難。」、「畢竟是炒股專家，肯定有一番見解～」、「如何炒股，共赴國難。」、「共傅國難。」

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