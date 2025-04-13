史上最狠？華郵曝川普政府訂出「年遣返百萬移民」目標

美國國土安全部長諾姆3月26日參訪薩爾瓦多特可盧卡（Tecoluca）的恐怖分子拘留中心，並發表談話。背景可見牢房內的囚犯。（美聯社）

2025/04/13 20:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》最新獨家披露，川普政府首年計劃推動美國史上最大規模的移民遣返行動，內部目標定為「一年遣返百萬人」。此數字遠超歐巴馬政府每年遣返40萬人的紀錄，但具體計算方式尚未公開。分析指出，考量現有預算、人力及法律程序，此目標極難實現。

白宮顧問米勒（Stephen Miller）幾乎每日與國土安全部及其他聯邦機構官員磋商策略，嘗試提高遣返人數。其中一項策略是針對約140萬名已收到最終遣返令、但因母國拒收而滯留美國的移民。據兩名官員透露，政府正與多達30個國家協商，試圖將部分移民遣返至非其本國籍的「第三國」。近期法庭文件顯示，政府計畫將「數千名」移民送往這些目的地。

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儘管歷屆政府曾嘗試第三國遣返，但川普此舉規模空前。本月已有個案經協商後被遣返至盧安達。此外，部分移民已被遣送至墨西哥、哥斯大黎加及巴拿馬等地。白宮發言人庫許‧德賽表示，川普政府旨在修補拜登政府在邊境安全與移民執法上的不足，其行動並非追求任意數字，而是全力驅逐恐怖分子與犯罪嫌疑人。

然而，實際操作面臨重重挑戰。美國境內約有1100萬無證移民，其中多數依法享有法院聽證權，而案件積壓嚴重，審理可能耗時數月甚至數年。川普政府雖曾將數百名被扣留者送至薩爾瓦多監獄及古巴關塔那摩灣，但這僅是冰山一角。

此外，多部門協力行動仍難以迅速辨識並拘留那140萬名具最終遣返令的移民。除非國會通過大規模預算法案以擴充執法人力、拘留設施及包機安排，「百萬遣返」目標幾乎無法達成。

移民政策研究所資深研究員梅斯納（Doris Meissner）指出，雖然內部逮捕數明顯增加，但實際遣返數卻落後。截至目前，本財政年度預計逮捕24萬人，但全年實際遣返人數恐僅約21.2萬人，低於前一年度的27萬多人。雖然近期遣返航班次數從1月的100次增至3月的134次，但增幅僅約15%。

法律程序亦構成挑戰。一些聯邦法官已阻止政府利用戰時權力法案，在未舉行聽證程序下直接遣返涉嫌幫派活動的移民；波士頓法官則要求提供充分的人道保護機會後方可進行第三國遣返。國土安全部長諾姆更指示官員在遣返前確認該國是否提供外交保證，以避免移民遭受迫害或酷刑。若無保證，移民將獲知悉並有24小時進行遠程聽證的機會，但律師認為此期限不足以提出有效異議。

川普政府內部的疑慮，也體現在部分執法人員戲稱「我們得完成百萬遣返」的自嘲。長期追蹤遣返航班的專家卡特萊特（Tom Cartwright）更直指：若無穩定的新來源補充數字，「百萬」目標從何而來？

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