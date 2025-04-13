俄飛彈襲烏克蘭蘇梅市中心釀31死 數月來最致命攻擊

消防員在攻擊現場檢查一輛燒毀的汽車，車內有罹難者。（美聯社）

2025/04/13 20:19

［編譯陳成良／綜合報導］烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊週日（13日）對東北部城市蘇梅（Sumy）發動飛彈襲擊，造成至少31人死亡，其中包括2名兒童，另有數十人受傷。這是莫斯科發動曠日持久入侵數月以來，已知最致命的單一攻擊事件之一。鄰近俄羅斯邊境的蘇梅市，近幾週來已持續遭受日益頻繁的攻擊。

法新社報導，基輔當局指控，俄軍在基督徒的棕櫚主日（Palm Sunday）當天，向蘇梅市中心發射了彈道飛彈。此次襲擊發生前兩日，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）甫前往俄羅斯會晤總統普廷；且儘管美國總統川普曾敦促莫斯科結束戰爭。

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烏克蘭國家緊急服務處在社群媒體表示：「截至（當地時間）下午1時40分（台灣時間13日晚間6時40分），已有31人死亡，包括2名兒童。」並補充說，「84人受傷，包括10名兒童。」

法新社記者在市中心目擊多具遺體被銀色屍袋覆蓋，散落在街道上，一輛無軌電車嚴重毀損，救援人員正在一棟建築的瓦礫堆中搜尋。救援人員表示，襲擊地點正中市中心，「發生時街上人潮眾多」，許多人在「街上、汽車內、大眾運輸工具裡及房屋中」傷亡。

這是本月第二起造成大量平民死亡的俄軍攻擊事件。此前，川普曾對莫斯科在烏克蘭「瘋狂轟炸」略表不滿。

烏克蘭總統澤倫斯基指控莫斯科以彈道飛彈攻擊蘇梅，呼籲國際社會向俄羅斯施壓以結束這場長達三年的戰爭，並要求歐美做出「強力回應」。

在魏科夫與普廷於聖彼得堡舉行數小時會談兩天後，澤倫斯基表示：「對話從未能阻止彈道飛彈和炸彈。」他在社群媒體上寫道：「敵人的飛彈擊中了普通的城市街道、平凡的生活：房屋、教育機構、街上的汽車。」他特別強調：「這發生在人們前往教堂的日子：棕櫚主日，主耶穌進入耶路撒冷節。」他怒斥：「只有混蛋才幹得出這種事。」

近幾週，俄羅斯持續不斷地攻擊烏克蘭，無視川普要求其為結束這場已逾三年的戰爭「採取行動」的呼籲。四月初，俄軍對中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）的攻擊亦曾造成18死，含9名兒童。

俄羅斯拒絕了美國提出的無條件停火建議，並被烏克蘭及其歐洲盟友指控其拖延戰爭、阻撓和平談判努力。自莫斯科將烏軍大部分部隊從邊境對面的庫斯克（Kursk）地區逼退後，蘇梅承受的壓力日益增加。基輔數週來一直警告，莫斯科可能對蘇梅發動攻勢，俄方近期更首度宣稱在蘇梅地區佔領了一座村莊。

俄羅斯2022年發動入侵時，部分部隊便是經由蘇梅地區進入，並曾短暫佔領部分區域，後被烏軍擊退。莫斯科方面迄今尚未對此次最新的襲擊發表評論。

俄羅斯13日以飛彈襲擊烏克蘭蘇梅市，造成嚴重傷亡。圖為攻擊現場，一名民眾俯身在以金色急救毯覆蓋的罹難者遺體旁。（路透）

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