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浴缸溺童案》男童去年4月疑受虐安置 返家3個月傳憾事

據傳謝女使用的「浴缸」，是類似這種直徑90公分的大臉盆。（資料照，記者王捷攝）

據傳謝女使用的「浴缸」，是類似這種直徑90公分的大臉盆。（資料照，記者王捷攝）

2023/10/20 00:29

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台南3歲童疑被虐殺溺水死亡 檢聲押生母與男友

〔記者王捷／台南報導〕台南18日傳出「浴缸溺童」死亡案，3歲謝童頭部有腦震盪、溺水跡象，令人髮指的是，謝童去年4月因右腿骨折通報疑似受虐，安置到今年7月間返家，短短3個月就死亡。社會局在9月訪視時，謝童又出現多處瘀傷，但10月19日要再訪視時，謝童就疑遭虐不治。

友人向本報透露，43歲的謝母從事粗工，與32歲的陳姓男友是姊弟戀，謝女一共生了3子，其中老大已經國中，是與另一名男子所生，也是安置對象；後來謝女與陳男又生了一個4歲女兒與3歲的死者。

由於陳男去年間，疑似在外地從事非法工作，兩個小孩都交給謝女撫養，但謝女要做粗工，又請不起正牌保母，所以在教會找了無牌保母。保母向本報透露，她當時以一天800元為代價，替謝女顧兩個小孩，謝女家境不好，一家人擠在小套房，她把姊弟照顧得很好，直到謝童在去年4月大腿骨折，她才覺得不對勁。

謝童骨折時，謝女否認虐童，她向社工聲稱，謝童大腿會骨折，是因被嬰兒椅夾到，最後社會局決定將謝童暫時安置，直到今年7月，謝童才再回到謝女身邊；今年9月，社工去訪視時，又發現謝童身上有傷，10月19日要再去訪視時，卻發生悲劇。

警五分局18日接獲通報，謝童疑似受虐死亡案，據醫院檢查，謝童的頭部有腦震盪及溺水跡象，但謝女與陳男卻稱，腦震盪應該是幼童走路跌倒，陳男見謝童哭泣，帶他去泡澡，他稍微離開浴室，還有聽到水花聲，豈料一轉頭發現幼童漂浮在浴缸。目前南檢向院方聲押謝女與陳男，將於20日開聲押庭。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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