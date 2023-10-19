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嚇人！失智又「眼睛看不到」 他騎車亂闖紅燈求撤銷罰單

台中高等行政法院認為廖男如果真是視力差，騎機車對用路人威脅更高，判決他敗訴。（記者張瑞楨攝）

台中高等行政法院認為廖男如果真是視力差，騎機車對用路人威脅更高，判決他敗訴。（記者張瑞楨攝）

2023/10/19 10:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣廖姓男子，去年3月1日騎機車於彰化市一處路口，因闖紅燈被警察攔下，警察又發現他的駕照被註銷，開出兩張罰單共1萬1700元，廖男提起行政訴訟，宣稱他當時失智症發作且視力不好，「眼睛看不到，霧霧的」，當時騎車亂闖看不清紅燈，聲明撤銷罰單，法官卻認為，他當時與警察對答如流，顯然辨識能力沒有顯著降低，如果真的視力差，仍騎機車上路，對用路人威脅更高，判決他敗訴。

判決書指出，廖男於上述時間，在彰化市被警方開兩張罰單，第一張是闖紅燈，罰鍰2700元，第二張是駕駛執照經註銷仍駕駛機車，罰鍰9000元，共計1萬1700元，廖男向台中高等行政法院提起行政訴訟，他並檢附醫院的診斷書，證明自己罹患失智症且視力不佳。

法官當庭詢問廖男是否知道駕照已經被註銷，廖男答稱知道，法官又問駕照吊銷可騎機車上路嗎？他也回答不可以，法官再問騎機車可以闖紅燈？他回答不可以，但他又說，自己「眼睛看不到，霧霧的，所以才闖紅燈」，他強調自己經常忘記事情，當時「迷迷糊糊說要去找工作，就騎著車亂闖」。

法官認為，廖男對答如流，且當時與警察對話也是正常，顯示他意識清楚，識別能力並無欠缺或顯著減低，至於視力差，法官認為廖男知道自己視力不佳，卻仍騎機車上路，對用路人的威脅更高，更不能作為免除行政罰單的理由，判決他敗訴，可上訴。

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