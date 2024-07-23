去和美鎮新庄國小運動黑狗跑來咬一口 主人竟說「不知牠會咬人」

有男子向本報投訴，夜間到彰化和美新庄國小運動，卻被黃男帶來的狗狗咬一口。（民眾提供）

2024/07/23 15:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕被狗咬一口！彰化縣1位民眾日前到和美鎮新庄國小運動，結果卻慘遭狗咬傷左小腿，被害人不滿狗狗主人無視校方告示牌「禁止攜帶寵物進入」，竟還明知故犯帶5隻黑犬進入校園，並放縱狗狗咬人，不排除提告。彰化縣動防所表示，疏縱犬隻可處罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

投訴男子指出，他常常在晚間到新庄國小運動，日前又到學校的運動場健走，在將近晚上10點時，黃姓男子帶著4名幼童和5隻黑犬進入校園，黑犬一進入操場就猛吠狂奔，直到投訴男子腳邊，被黃男喝止才停下，投訴男子當時不以為意， 繼續健走運動。

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投訴人控訴，他又走了操場一圈後，多隻黑犬又邊吠邊朝投訴人奔來，他當下並無任何反應，仍然持續行走，卻慘遭其中1隻黑犬咬傷左小腿，約有1.5公分的撕裂傷，他立即轉向狗狗主人抱怨，黃男檢視傷口後才悻悻然說「不好意思啦，不知道牠會咬人」。

投訴人要求黃男一起赴警局留下雙方資料，黃男堅持不肯，雙方僵持不下，最後黃男留下名字和電話離去。投訴人指出，黃男離去時騎機車，後面跟著5隻黑犬狂奔，5隻狗都沒有綁繩子，萬一狗狗亂竄，勢必造成交通危害，尤其黃男還同時帶著4名幼童騎踏車同行，也是對小朋友做了很不好的示範，而他事後到彰基急診，打破傷風並包紮、吃抗生素藥物，目前每天換藥預防傷口感染。

校方表示，新庄國小現場有立告示牌，明確說明《PU運動場使用注意事項》「禁止攜帶貓、狗等寵物進入」，只能加強對民眾的宣導與勸導。

警方表示，依照動保法規定，飼主不得以汽、機車牽引寵物。而彰化縣動防所指出，依據動保法規定，疏縱犬隻可處罰新臺幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，飼主帶家犬出門應該繫繩，不該放任犬隻追逐人車或咬傷民眾。

有民眾向本報投訴，日前到彰化和美新庄國小運動，卻被黃男帶來的狗狗咬一口。（民眾提供）

彰化縣和美鎮新庄國小有告示牌，強調禁止民眾帶寵物進入運動場。（民眾提供）

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