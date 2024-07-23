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戰地女軍官化身「乾女兒」 7旬翁多次上當被騙走4萬元點數

警方對陳勸說。（記者王冠仁翻攝）

警方對陳勸說。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/23 15:25

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬陳姓老翁在網路上認識1名女網友，對方聲稱是在葉門服役的戰地女軍官Seo Garden，還每天對陳噓寒問暖，兩人最終甚至以乾爹、乾女兒互稱。對方不久謊稱有1筆500萬美金的款項要匯給陳，但需要支付手續費，要陳先後多次到超商花4萬元買點數，但陳交出點數序號卻遲未收到款項，跑到銀行詢問，行員發現異狀報警，陳這才發現自己遇上詐騙。

北市警大同分局今天公布這件詐騙案件的行騙手法，警方研判詐騙集團為了規避金融機構行員的關懷提問，因此要陳去超商購買點數。警方呼籲，民眾上網交友要當心，尤其詐騙集團會利用網路交友軟體，佯稱戰地軍官、軍醫，並誆稱欲來台灣、要匯錢，後續再以愛情包裹被海關扣留需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款。

警方調查，陳姓老翁在1年前透過網路輾轉認識1名女網友，對方自稱是在葉門服役的戰地女軍官Seo Garden，對方還每天對陳噓寒問暖，經常聊天，陳以為自己遇到「忘年之交」，也樂得起勁、聊得相當開心，兩人最終甚至以乾爹、乾女兒互稱。

不久後，「乾女兒」謊稱自己在戰地多年，有1筆美金500萬元的資金，想要待退役後來台，並想要先匯給陳，但因為其身在戰地、匯款不便，因此想要陳幫忙去超商購買遊戲點數來支付相關手續費。

陳不察，從去年至本月中旬，先後8次跑到超商，共購買4萬元的遊戲點數，並將點數序號告訴對方。不過，陳近來發現乾女兒說好的款項遲遲沒有入帳，他起疑，跑到住家附近的合作金庫銀行向行員詢問，行員一聽大驚，立刻報警。

警方趕到現場釐清始末後，發現陳遇上詐騙集團典型的假交友陷阱，員警對陳勸說，陳起先不信；員警於是上網搜尋相關案例，在過去的詐騙案例中，找到一堆同名同姓的乾女兒照片，陳這才發現自己被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團假冒成戰地女軍官。（記者王冠仁翻攝）

詐騙集團假冒成戰地女軍官。（記者王冠仁翻攝）

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