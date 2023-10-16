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10/16今彩539開出3注 800萬獎落北市、基隆、台南

今晚（10月16日）開獎的今彩539頭獎開出3注，雙贏彩、威力彩，頭獎均摃龜。

今晚（10月16日）開獎的今彩539頭獎開出3注，雙贏彩、威力彩，頭獎均摃龜。

2023/10/16 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月16日）開獎的第112000247期今彩539頭獎開出3注，分別由台北市內湖區新明路272號「欣達商號」、基隆市七堵區開元路69號「開源彩券行」、台南市玉井區玉井里中正路92號1樓「金發財彩券行」開出；第112000247期雙贏彩、第112000083期威力彩，頭獎均摃龜。

第112000083期威力彩中獎號碼為「第一區：05、07、20、25、31、32」，第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎7注中獎，每注可得15萬元；肆獎46注中獎，每注可得2萬元；伍獎281注中獎，每注可得4000元；陸獎1968注中獎，每注可得800元；柒獎3489注中獎，每注可得400元；捌獎1萬9226注中獎，每注可得200元；玖獎2萬5979注中獎，每注可得100元；普獎4萬3710注中獎，每注可得100元。

第112000083期38樂合彩中獎號碼為「05、07、20、25、31、32」，五合摃龜；四合1注中獎，每注可得6萬7500元；三合104注中獎，每注可得5750元；二合1466注中獎，每注可得750元。

第112000247期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、07、08、09、10、11、18、21、23」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得10萬元；參獎146注中獎，每注可得500元；肆獎1612注中獎，每注可得100元。

第112000247期今彩539中獎號碼為「03、09、10、18、31」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎255注中獎，每注可得2萬元；參獎9022注中獎，每注可得300元；肆獎9萬638注中獎，每注可得50元。

第112000247期39樂合彩中獎號碼為「03、09、10、18、31」，四合6注中獎，每注可得21萬2500元；三合384注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬3128注中獎，每注可得1125元。

第112000247期3星彩中獎號碼為「691」，正彩20注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000247期4星彩中獎號碼為「8764」，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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