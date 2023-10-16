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毒蟲持刀由偷變搶檳榔攤 涉強盜罪起訴

基隆地檢署今日偵結，依涉犯強盜等罪將賴男起訴。 （記者吳昇儒攝）

基隆地檢署今日偵結，依涉犯強盜等罪將賴男起訴。 （記者吳昇儒攝）

2023/10/16 14:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕50歲賴姓男子因缺錢花用竟於今年6月16日凌晨基隆市暖暖區一家檳榔攤，想要行竊，未料被楊姓店員發現，由偷變成行搶，拿出美工刀恫嚇對方，強行取走1萬5千元現金。店員報警後，警方循線逮人當日中午鎖定賴男藏身處。賴男一度想輕生，被警方勸阻後棄械投降。基隆地檢署今日偵結，依涉犯強盜等罪將賴男起訴。

檢警調查，賴男於同年月10日就已入侵某檳榔攤行竊，得手1500元，本想於16日又相同手法繼續行竊，沒想到被楊姓女店員發現，便拿出準備好的美工刀，恐嚇對方，並稱：「我不會傷害妳，妳不要害怕，把抽屜打開」，隨即拿走1萬5千元現金。

楊女見賴男離開後，報警處理，警方則通知鑑識科人員到場採證，在搶匪遺留現場的飲料罐、抽屜、零錢盒及桌面等處，採到搶匪遺留的指紋與DNA送驗，另依楊女供述搶匪騎乘的灰色機車車牌，查出搶匪為50歲的賴姓毒品人口。

警方依照賴男逃逸路線，過濾多支監視器，鎖定他藏匿在汐止區親友住處，當日中午，會同新北市汐止警分局偵查隊、長安派出所及賴的家屬前往逮人。

賴男本想輕生，拿出美工刀在脖子上割了兩刀，所幸經第三分局長楊宗昆開導後，放棄輕生念頭，經戒護送醫後，幸無大礙。

賴男偵訊時，向檢察官坦承有犯下竊盜案及強盜案件，並取得1萬6500元贓款；檢察官也調閱相關證據、影像，證實賴男犯下兩起案件。

檢察官偵訊後，依竊盜及加重強盜罪，分別將賴男起訴，另因賴男尚未歸還犯罪所得，也請法官宣告沒收。

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