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癌末男插「鼻胃管」持刀搶檳榔攤700元 落網稱店員嘲笑他

阮男身上插著鼻胃管，騎機車持手杖刀搶700元，不到2小時被逮捕。（警方提供）（記者張瑞楨攝）

阮男身上插著鼻胃管，騎機車持手杖刀搶700元，不到2小時被逮捕。（警方提供）（記者張瑞楨攝）

2023/08/25 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市罹患癌症末期的54歲阮姓男子，他氣切帶著鼻胃管，去年（2022年）4月13日清晨4時許，騎機車到台中市豐原區一處檳榔攤，持手杖刀威脅女店員，搶走14枚的50元硬幣，共計700元，不到2小時就被警察抓到，台中地院審理時，他坦承犯行，動機是女店員嘲笑他插的鼻胃管還要買香菸，且他罹患癌症而心情差，法官認為他情堪憫恕而減刑，依夜間在公共場所非法攜帶刀械罪判刑2月，可易科罰金，另依攜帶兇器強盜罪判刑3年6月，可上訴。

判決書指出，阮男上述時間，騎機車攜帶手杖刀，於檳榔攤向呂姓女店員買100元的香菸1包後，他懷疑呂女嘲笑他，身上插著鼻胃管還要買菸，且雙方對話時，他認為女店員講話口氣差，他突然從刀鞘中抽出刀子，持刀朝女店員比劃，取走櫃臺的14枚50元硬幣，騎機車逃離現場。

台中地方法院認為，阮男持手杖刀強盜的時間短暫，且僅持刀朝女店員比劃，並未持刀碰觸女店員，強盜所得僅700元，金額不高，且犯罪後亦坦承犯行而知所悔悟，並供稱自己因罹患癌症致情緒不穩而犯案，攜帶兇器強盜可6月至5年徒刑，法官認為他犯罪情狀尚堪憫恕，依刑法第59規定減刑，夜間攜帶刀械部分判刑2月，可易科罰金，攜帶凶器強盜部分判刑3年6月，可上訴。

阮男強盜檳榔攤時，持手杖刀對女店員揮舞。（警方提供）（記者張瑞楨攝）

阮男強盜檳榔攤時，持手杖刀對女店員揮舞。（警方提供）（記者張瑞楨攝）

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