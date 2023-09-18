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送貨司機拿刀架脖劫6000元重判7年3月 律師有建言

蘇姓送貨男司機涉持刀架脖洗劫一對夫妻6000元現金，台南地院依加重強盜罪判蘇7年3月徒刑。（記者王俊忠攝）

蘇姓送貨男司機涉持刀架脖洗劫一對夫妻6000元現金，台南地院依加重強盜罪判蘇7年3月徒刑。（記者王俊忠攝）

2023/09/18 01:08

〔記者王俊忠／台南報導〕一名蘇姓送貨男司機為了謀財，於今年1月6日凌晨，拿1把筍刀在台南某店前架押在洗碗盤的人妻。受害女的丈夫聞聲拿鐵棍出來，質問蘇「要做什麼」？蘇自稱是通緝犯、要錢。因刀仍架在女方脖子，受害女丈夫嚇得交出6千元打發走對方。台南地院依加重強盜罪判蘇嫌7年3月徒刑。

判決指出，患有適應障礙症與憂鬱情緒的蘇姓男子，於2023年1月6日凌晨2點多，拿1把筍刀到台南市某家店前，他看到1名人妻坐在小凳上洗碗盤，即到人妻背後用雙腳夾住女方身體，再拿筍刀架在女方右脖子上、並恫稱「我是通緝犯，交出錢來」。

人妻嚇得驚聲尖叫，人在屋內的人妻丈夫聞聲，拿起鐵棍跑到門外，質問蘇男「要做什麼？」，蘇男繼續把刀架在人妻脖子、嗆要夫妻兩人交出錢財。

受害的夫妻見難以抵抗蘇男持刀威脅，人夫不得不拿出6千元現金交給蘇男，蘇才撤下人妻脖子上的刀、帶錢逃離現場。新營警分局獲報追查逮捕蘇嫌、並於同年1月7日下午，在蘇男住處扣得筍刀。

一審合議庭認為，蘇男犯行惡性不輕，但他犯後尚知認罪、認錯，犯後態度尚非惡劣，且無犯罪前科，因為他搶得6千元並非鉅額、犯罪時間也不是很久，加上他患有適應障礙症與憂鬱情緒，需扶養1名未成年女兒及妹妹；但未補償受害夫妻及達成和解，因此依加重強盜罪判蘇7年3月徒刑。

律師施志遠表示，本案被告強盜金額6千元，且坦承犯行、沒有犯罪前科，並患有憂鬱症等疾病，假如法院在審理過程可以適度探究被告此次強盜犯案原因，且讓被害人到庭對於被害過程表達內心感受，促成雙方對話，並使被告以賠償、道歉等方式，來設法獲得被害人諒解，實踐修復式司法理念，應有機會依照刑法第59條規定，予以減輕刑度，避免發生被告所強盜的數額非鉅，但卻被判重刑的情況。

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