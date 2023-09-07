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奶茶摻迷姦水性侵援交妹再乾洗 無良嫖客判10年半定讞

李男與援交女子性交易，趁機在奶茶中摻入「迷姦水」，待女方失去意識不能抗拒，將她性侵並洗劫財物。（情境照）

李男與援交女子性交易，趁機在奶茶中摻入「迷姦水」，待女方失去意識不能抗拒，將她性侵並洗劫財物。（情境照）

2023/09/07 11:13

〔記者張文川／台北報導〕台南市男子李峻宇去年1月與援交女子至安南區某汽車旅館性交易，趁機在奶茶中摻入「迷姦水」，待女方失去意識不能抗拒，將她性侵並洗劫財物。一審依強盜強制性交罪將他重判13年6月，二審台南高分院認為李男認罪，只針對量刑上訴，並非全無悔意，逆轉改判10年6月。最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，2022年1月27日凌晨，李男透過網路尋找性交易資訊，相中被害女子，相約在汽車旅館開房間見面。

同日凌晨4時李抵達旅館房間，用紙杯沖泡旅館提供的奶茶包，再摻入有GBL成分的迷姦水。待被害女進入房間，李先交付性交易的價格3500元，被害人收錢放入側背包夾層內。

李趁機將摻入迷姦水的奶茶給她喝，她只喝下一口，隨後藥力發作而頭暈不已，到廁所內嘔吐，漸失意識不能抗拒，李將她扶上床硬上。

李性侵得逞後，翻找被害女的背包，洗劫現金8000元及身分證、信用卡、金融卡等，趁被害人昏睡之際，騎機車從容逃離。

劉姓馬伕打電話聯繫不上小姐，同日清晨打去櫃台請求幫忙看房，發現被害女倒臥在房間地板，送醫急救，逐漸恢復意識，被害女於醫院驚覺遭下藥性侵洗劫，報警處理循線逮人。

一審台南地院認為，李男為逞一己獸慾，下藥誆騙被害人性侵後強盜財物，得逞後逕自離去，丟包被害人，漠不關心用藥昏迷的被害人安全，犯後否認犯行，全以性交易銀貨兩訖為辯，毫無悔意，犯後態度不佳，依強盜強制性交罪，重判13年6月。

二審台南高分院卻認為，李男於二審時已坦承全部犯行，未爭執犯罪事實，僅針對量刑提上訴，並非全無悔意，且強盜所得錢財僅數千元並不多，改判10年6月。最高法院駁回上訴定讞。

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