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被「靠北」警勤勞逸不均！麻豆分局打詐專責小隊掀茶壺內風暴

台南市麻豆警分局偵查隊2月成立「打詐專責小隊」，全力打擊詐欺案件，未料引起茶壺裡的風暴，被爆料批評警勤勞逸不均。（記者楊金城攝）

台南市麻豆警分局偵查隊2月成立「打詐專責小隊」，全力打擊詐欺案件，未料引起茶壺裡的風暴，被爆料批評警勤勞逸不均。（記者楊金城攝）

2023/10/14 19:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆警分局偵查隊2月成立「打詐專責小隊」，享有「免刑責區、免輪值日、免業務、固定休六日」的「福利」，還有獨立的專責辦公室，但詐騙案件仍分配給要輪值的其他4個偵查小隊，臉書「靠北警察」今天（14日）有人發文「靠北」打詐小隊勞逸不均，掀起茶壺內風暴。

麻豆偵查隊打詐小隊現有1名偵查員、1名小隊長、4名偵查佐共6人，偵查隊幹部回應說，打詐小隊絕不是「國王的人馬」，當初成立時，由偵查佐自願參加，輪值方式也是全隊參與討論共同決定，不明白為何還被「靠北」。

麻豆分局偵查隊成立「打詐專責小隊」至今8個月，目的就是全力打擊詐欺犯罪，揪出詐嫌，避免民眾被騙，未料因勤務分配引起內部不平。

打詐小隊的成員專責偵辦全隊所有詐欺案件，成員的刑責區及其他業務分配給其餘4個輪班小隊，4個輪值小隊每次連續3天夜值接輪休1天後，再接日值，平均每個月值日15天，還要支援擴大臨檢，外勤日數幾乎寥寥無幾，要辦自己小隊的刑案更加困難，若值日遇到重大案件就慘了。

打詐小隊還被「靠北」抱怨詐欺案件量多，6月開始每個月踢出一堆詐欺新案給4個輪值小隊偵辦，案件只有越踢越多，「全隊每個人都在偵辦詐欺案」，打詐專責小隊淪為「虛有其名」，大多是跟友軍「合作」的刑事核分，少見自辦案件、自辦詐騙集團。爆料者批評打詐小隊破壞了勤務的公平性。

偵查隊幹部說，為符合公務人員服務法的勤休規定，輪值小隊雖然辛苦，但和打詐小隊的休假一樣可在假日休假，打詐小隊成立至今，每人經手累計120到150件詐欺案件，業務繁重，才將輕微的詐欺案件分配給其他輪值小隊。

基層分局普遍警力不足，為了打詐，部分還成立打詐專責小隊，但多數詐欺案件仍由各偵查小隊以刑責區來承辦。

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