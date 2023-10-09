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消防員上街抗議被警察踩踏？ 警方公布密錄器畫面還原澄清

朱姓成員跌倒，員警縮腳，乍看像是員警對朱踩踏。（取自「公民行動影音紀錄資料庫」臉書）

朱姓成員跌倒，員警縮腳，乍看像是員警對朱踩踏。（取自「公民行動影音紀錄資料庫」臉書）

2023/10/09 18:38

〔記者王冠仁／台北報導〕消防員工作權益促進會今晚在台北賓館前舉辦國殤晚會，表達顧職安、要公安、組工會三大訴求。今天下午，消促會成員在台北市中山南路上強闖警方管制區，還有人開小貨車闖入，與維安警方爆發推擠衝突，混亂中有一名朱姓成員跌倒，恰好當時員警站在旁邊，乍看像是員警當街踩人，引起軒然大波。對此，中正一分局也公布密錄器畫面還原，澄清警方絕無當街踩人。

中正一分局指出，今天下午2時許，有部分消促會及工運人士準備在總統府前凱達格蘭大道非法集會，他們在中山南路、常德街口，自行挪開警方設置的改道牌，還找人開貨車要載送帳篷等大型陳抗物資，意圖強闖入國慶大會的管制區域內。維安警方見狀攔阻，但抗議群眾仍執意前進，警方隨即舉牌警告、勸阻。

混亂中，有一名朱姓成員不慎跌倒，當時另名員警站在旁邊，員警見他跌倒，隨即縮回右腳避免踩到他。但有公民記者拍下這張照片，照片乍看像是員警對朱踩踏，引起爭議。

中正一分局強調，該張照片是朱跌倒時員警閃躲收腳的動作，並非員警故意對朱踩踏。此外，警方在本次活動中均採柔性作為，呼籲參與民眾理性表達訴求，勿以不當行為及照片誤導輿論。

員警縮腳避免踩到朱。（記者王冠仁翻攝）

員警縮腳避免踩到朱。（記者王冠仁翻攝）

員警縮腳。（記者王冠仁翻攝）

員警縮腳。（記者王冠仁翻攝）

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