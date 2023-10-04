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消防員國慶前夜宿凱道抗議 警方：未申準集會

消防員工作權益促進會今聲稱將在本月9日夜宿總統府前凱達格蘭大道抗議，警方則表示國慶日總統府周邊管制區域，警方屆時將會在凱道周邊交管。（記者王冠仁翻攝）

消防員工作權益促進會今聲稱將在本月9日夜宿總統府前凱達格蘭大道抗議，警方則表示國慶日總統府周邊管制區域，警方屆時將會在凱道周邊交管。（記者王冠仁翻攝）

2023/10/04 18:35

〔記者王冠仁／台北報導〕屏東明揚大火有10人死亡，包括4名消防員，消防員工作權益促進會今天前往行政院陳情，呼籲開放消防員組織工會，聲稱將在本月9日夜宿總統府前凱達格蘭大道來抗議，並於10日國慶日當天舉辦國殤日抗爭。對此，轄區中正一分局警方今天回應，國慶日當天凱道周邊將進行管制，無法申請路權使用，屆時消防員工作權益促進會的活動是未申準的非法集會。

據了解，若屆時消防員工作權益促進會群眾仍在9日當晚前往凱道夜宿，警方會先行勸導他們移往意見表達區，若情勢升溫，也不排除會有驅離等強制手段。

警方指出，消防員工作權益促進會的抗議活動，預定在本月9日下午1時起至國慶日當天於凱道舉行，但當天凱道周邊都因為國慶活動進行管制，無法申請路權使用。

警方強調，警方處理集會遊行，一向秉持「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」之原則，並尊重民眾表達言論權利，屆時如有違法或影響國慶典禮進行之行為仍將依法究辦。

中正第一分局呼籲，民眾集會表達訴求，應符法制並保持和平理性，注意自身安全，警方將公平合理考量民眾集會遊行權利與其他法益均衡維護，以適當的方式為之，以維護公共秩序與民眾安全。

警方公布國慶日總統府周邊管制區域圖。（記者王冠仁翻攝）

警方公布國慶日總統府周邊管制區域圖。（記者王冠仁翻攝）

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