詭異！彰警中秋節發布18警官調動 有人當天才知道

彰化縣警局外觀。（記者湯世名攝）

2023/10/02 12:43

〔記者湯世名／彰化報導〕詭異！彰化縣警局在9月29日中秋節當天上午突然發布一波18名警官的人事令，不尋常的是，有人當天看到派令才知道自己「被調動」，感到不敢置信，此外還傳出有人的新職被半途殺出程咬金攔截，也只能按規定於今天報到；更有基層指出，他們還是頭一次看到警局選在放假日當天突襲式發布人事令，讓不少人措手不及，種種操作手法都讓這波人事調動顯得相當詭異。

彰化縣警局對此則表示，原本確實要在9月28日發布，但因作業來不及，也方便18名警官在今天報到上任，因此才會在中秋節當天上午發布。

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彰化縣警局內部曾傳出9月28日中秋節前一天將會發布一波警官人事令，讓大家安心過中秋節，但直到當天下班前都沒有發布。不料，到了隔天上午縣警局突然在媒體群組丟出18名警官的人事令，讓媒體一頭霧水。

警局新聞稿指出，有關本局隊長、副分局長、組長、分駐（派出）所所長、分隊長等職務，經局長邀集副局長、主任秘書、督察長、政風室及人事室主任等共同開會檢討，參酌出缺職務遴選資格條件，依職期、地區、經歷等遷調原則及相關人員品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員，職務調整如下，並應於10月2日下午5點前到任。

18名警官今天紛紛拿著派令前往新任單位報到，彰化警界連日來卻對這波調動議論紛紛，基層指出，以往縣警局發布人事令都是在星期一至星期五之間，或者在假日過後發布，從未聽過選在假日當天發布，更何況這次還是選在中秋節當天上午發布，「是有這麼急嗎？」堪稱是幾家歡樂幾家愁，更誇張的是，還有人在中秋節當天發布時，才知道自己被調職，操作手法令人不解。

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