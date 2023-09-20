北市警發布人事異動案 37名警官職務調整

台北市警局共有37名警官調整職務。（資料照）

2023/09/20 18:48

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局今天晚上發布人事異動案，共有37名警官調整職務。北市警強調，為應勤、業務需要，依適才適所、專才專用、品操能力、工作績效、職務歷練等原則通盤考量，派補第5至8序列副分局長、副大隊長、組長、主任、股長、督察員、警務正、警備隊隊長、中隊長、警務員兼所長等職務計37人，並於本月22日離到職。

調整名單如下：

1、交通警察大隊副大隊長鄭榮安調任北投分局副分局長

2、中山分局行政組組長蔡三保陞任交通警察大隊副大隊長

3、內湖分局秘書室主任謝銘哲調任中山分局行政組組長

4、大同分局秘書室主任毛家華調任內湖分局秘書室主任

5、該局犯罪預防科警務正張志啟調任大同分局秘書室主任

6、交通警察大隊執法組組長黃孝勳調任萬華分局秘書室主任

7、該局保安科警務正黃建盛調任交通警察大隊執法組組長

8、文山第二分局交通組組長陳政隆調任內湖分局行政組組長

9、該局犯罪預防科宣導股股長張恆睿調任文山第二分局交通組組長

10、該局犯罪預防科警務正儲南傑調任該局犯罪預防科宣導股股長

11、該局訓練科警務正楊濯安調任交通警察大隊總務組組長

12、該局保防科警務正蘇天成調任該局行政科警政股股長

13、該局督察室警務正黃宗斌調任該局督察室督察員

14、該局防治科警務正顏志祥調任該局督察室警務正

15、中山分局警備隊隊長徐智榮陞任該局防治科警務正

16、中山分局長春路派出所警務員兼所長鄭錦燦陞任該局保安科警務正

17、交通警察大隊中隊長簡宗瑋陞任該局犯罪預防科警務正

18、中正第一分局警備隊隊長梁福明陞任該局犯罪預防科警務正

19、該局防治科警務正呂滄棋調任該局保防科警務正

20、內湖分局康寧派出所警務員兼所長黃彥喬陞任該局防治科警務正

21、大安分局和平東路派出所警務員兼所長周復原陞任該局訓練科警務正

22、刑事警察大隊警務員王惠平調任中正第二分局警備隊隊長

23、士林分局刑事警務員宋子豪陞任士林分局警備隊隊長

24、北投分局長安派出所警務員兼所長殷鴻龍陞任文山第二分局警備隊隊長

25、刑事警察大隊警務員徐奕平陞任中山分局警備隊隊長

26、大同分局督察員洪辰諭調任中正第一分局警備隊隊長

27、交通警察大隊警務員張暐宏調任交通警察大隊中隊長

28、刑事警察大隊警務員鄭舜鴻陞任刑事警察大隊特勤中隊中隊長

29、士林分局社子派出所警務員兼所長唐晟倫調任中山分局長春路派出所警務員兼所長

30、大同分局警務員陳鍵頡調任士林分局社子派出所警務員兼所長

31、內湖分局康樂派出所警務員兼所長張孝安調任中山分局民權一派出所警務員兼所長

32、北投分局警務員賴何杰調任內湖分局康樂派出所警務員兼所長

33、信義分局吳興街派出所警務員兼所長林意翔調任大安分局和平東路派出所警務員兼所長

34、內湖分局文德派出所警務員兼所長林柏齡調任信義分局吳興街派出所警務員兼所長

35、大安分局警務員楊開琮陞任內湖分局文德派出所警務員兼所長

36、萬華分局警務員鄭偉男調任北投分局長安派出所警務員兼所長

37、大安分局刑事警務員蘇昱傑調任內湖分局康寧派出所警務員兼所長

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