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罵奧運銅牌警官紀淑如拐人老公 醫生女友判賠20萬

何女辱罵紀淑如（見圖）拐人老公，被高雄高分院判賠定讞。（資料照）

何女辱罵紀淑如（見圖）拐人老公，被高雄高分院判賠定讞。（資料照）

2023/09/27 17:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕奧運跆拳道銅牌女警官紀淑如不滿被辱罵拐人家老公醫生致名譽受損，向何姓女子求償百萬元精神撫慰金，地院判決她賠償20萬元，何女不服上訴，高等法院高雄分院下午判決上訴駁回並定讞。

高市警局警官紀淑如指出，2021年8月3日下午，何姓單身女子明知她與錦英診所醫師龔明鐘（暱稱「王醫師」、當時未婚）並無任何不當交往，為讓她受懲戒處，涉嫌檢舉她在看診期間誘拐其配偶「王醫師」。

同月6日、12日，何女又向市刑警大隊督察室等單位，涉嫌誣指她行為不檢、介入他人婚姻，後經市警局查無實據簽結。

此外，同月9日晚上7點多，何女在錦英診所內，涉嫌以「你到處拐人家的老公」等語，當面辱罵她，造成她名譽受損，要求何女賠償100萬元精神撫慰金。

何女則說，她雖非龔男配偶，但為他交往多年女友，原告明知此情，竟在錦英診所就診而對他滋生情意，介入她們的感情，曾要求原告不要與龔來往被拒。又說，她以龔女友身分檢舉，希望長官能規勸原告，況且，原告未受單位懲處，不構成侵權行為。

高雄高分院下午宣判，認為原審判賠20萬並無不妥，判決何女敗訴，全案落幕。

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