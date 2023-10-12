走私10億安毒 前雲林縣議員顏旭懋二審仍判無期徒刑

前雲林縣議員顏旭懋涉嫌走私10億元毒品案，被高雄高分院判處無期徒刑。 （資料照）

2023/10/12 09:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕前雲林縣議員顏旭懋涉嫌漁船走私安毒640公斤，市價10億元，被地院依違反毒品危害防制條例判處無期徒刑，高等法院高雄分院今上午宣判，仍然判處無期徒刑。

據了解，被告陳耀華、莊啟義分別為「祥湧6號」漁船船東和「漁百財9號」船長，兩人陸續向顏旭懋索取上千萬元報酬及修船費，共謀走私安非他命，由「祥湧6號」作掩護，「漁百財9號」負責運送，但因後者未在接運日期前完成修繕，改由前者接運，並由莊啟義擔任船長。

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前年4月間，顏旭懋指示莊，駕駛「祥湧6號」開往東沙島東南方90浬處海域，自不明船舶接駁麻布袋38袋，內有安非他命共重約640公斤，並在隔月間運抵鹽埔漁港，在陸上分批裝運過程中，被岸巡人員發現循線破獲，但已有至少500多公斤的安毒流入市面。

地院依走私毒品罪，判處陳、莊兩人無期徒刑，同案被告洪凱祥等6人，判處6年2月至13年半不等徒刑，陳等人不服上訴，高雄高分院今上午宣判，陳改判徒刑17年半，莊仍處無期徒刑，其餘洪等6人判處6年2月至12年半不等徒刑，仍可上訴。至於顏旭懋涉案部分，高雄高分院維持原審刑度，仍可上訴。

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