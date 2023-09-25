台美破獲家具夾藏1.2噸大麻 基檢追加起訴海盜幫元老高堅凱

基隆地檢署依違犯毒品危害防制條例追加起訴高男。（記者吳昇儒攝）

2023/09/25 16:18

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海盜幫元老高堅凱與開設家具公司犯嫌陳季平去年6月起，共同規劃將大麻夾藏家具裝櫃，從美國運送進入台灣。高男透過當時在美的孫宏在購買大麻壓縮後夾藏於木製棧板，裝入貨櫃進口。所幸我檢調與美方收到情資，將毒品攔下。基隆地檢署偵結，依違犯毒品危害防制條例追加起訴高男。

據悉，這批毒品預計於去年8月17日從洛杉磯/長灘港口運到基隆港，經美國海關暨邊境保護局及國土安全調查署於同年9月13日派遣緝毒犬搜查時，發現該只貨櫃藏毒，檢驗後確認為大麻，隨即聯繫我刑事局國際刑警科，並報請基檢偵辦，先行取回19.64公斤大麻，隨即放行該只貨櫃。

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該批貨物是由陳男以家具公司名義，利用木製家具進口報關，等貨櫃到港後，陳男委請伍姓、豐姓男子將貨品放置伍男承租位於台北市承德路的倉庫。

檢警鎖定該只貨櫃於去年11月16進入港區，等伍、豐男提領時，將二人當場逮捕，並拘提協助報關的殷姓女子。

今年1月，基隆地檢署檢察官陳照世率刑事局三名幹員，前往美國與警政署駐洛杉磯聯絡官，HSI長灘辦公室專案人員合作調查取證，研判具有台美雙國籍的62歲孫宏在等人，負責在美國大麻供貨、包裝加工及運輸的主要賣家，鎖定孫男今年3月由台灣轉機返美時，在桃園機場將他拘提；另於今年6月下旬，逮捕幕後首腦高堅凱。

檢察官偵訊時，孫、高等人均坦承犯行，承認利用家具夾帶的方式，從美國進口1.2噸的大麻來台，檢察官更在孫男手機內，發現該批毒品如何分股，請來台期間股東們各占多少股份，事證明確。

檢察官偵訊後，依違反毒品毒品危害防制條例追加起訴高男，另涉案的陳男目前仍發布通緝中。

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