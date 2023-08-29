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台北關2-6月查獲價值逾千萬元毒品 移送偵辦逮2人

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

2023/08/29 19:40

〔記者姚介修/桃園機場報導〕臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案，經移航警局後續查緝，還捕獲一名機場接貨嫌犯及一名共犯，毒品總價值超過台幣1千萬元以上。

航警局發布新聞稿表指出，1名30多歲的土耳其籍男子在今年2月間搭機自柬埔寨金邊入境，海關發現行李異常予以注檢，在男子領取行李通關時海關攔查，當場查獲嫌犯將2.319公斤海洛因夾藏在筆記型電腦包夾層。

隨後交由航警局繼續查緝，航警局獲知交貨流程，在機場出關接應人是依照上手提供男子搭機時外貌、衣著及特徵進行辨認，航警局專案小組人員特別和夾帶毒品嫌犯換衣服喬裝打扮出關，等到接應的台籍廖姓男上前攀談時當場逮捕，後續也循線在新北地區逮捕共犯到案。

航警局表示，近來發現不少台灣販毒集團，透過外國人頭尋找經濟狀況不佳的外籍人士運毒來台，並依照運送毒品重量，再以分階段付款方式，提供新台幣10萬元至20萬元不等的代價，這些被稱為「交通」的運送者，往往自稱不知情，或以為相關毒品在台灣是合法的，最後都仍遭到警方逮捕。

據了解，台灣的販毒集團還會故意在線上以土耳其文對土耳其這名運送者下達換錢、視訊通話等指令，以規避警方查緝，並確保是指定的運送者，而接送人員因為不認識「毒品交通」，雙方只能依照線上指定方式彼此聯繫接洽，犯案手法相當縝密。

由海關移送航警局的毒品案專案也有加拿大籍越南裔女犯嫌，以行李箱夾藏18包真空包大麻10公斤；也有加拿大籍情侶檔，明目張膽以6個行李箱裝載走私52公斤大麻入境，所幸海關在入境將毒品攔截，移送航警局後續追緝，成效豐碩，該3起毒品闖關案也陸續在8月起訴，海關及航警也呼籲民眾切勿幫他人攜帶行李出入境，以免誤觸法網。

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臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

臺北關2月至6月連續查獲多起包括海洛因、大麻毒品闖關案。（記者姚介修攝）

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