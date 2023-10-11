山道當國道！182線龍崎段今年超速舉發 最狂飆到時速124公里

182線台南龍崎段之前常見「車聚」，事故頻傳，市政府相關單位多管齊下改善，歸仁警方也配合違規超速取締勤務，強力執法。（記者吳俊鋒攝）

2023/10/11 22:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕182線台南龍崎段因蜿蜒、起伏，之前常有兩輪族集結，來回奔馳、炫技，成為攝影玩家熱門追焦聖地，也導致事故頻傳，市政府相關單位多管齊下，全力整頓，「車聚」問題已獲改善，但超速違規仍嚴重，今年至9月底，歸仁警分局累計告發逾5400件，最高狂催油門至時速124公里，將山道當國道，險象環生，將持續取締勤務，遏阻飆風。

182線龍崎段曾被視為跑山聖地，之前汽、機車聚集，相偕馳騁、競速，呼嘯而過的畫面，引起圍觀，「武漢肺炎」疫情爆發後，人潮達到顛峰。

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尤其兩輪族，常壓車過彎，耍帥、炫技，導致交通意外頻傳，靠近高雄內門的路段最嚴重，今年元月份，20天裡就發生了追撞、自摔等3起死亡事故，震驚各界，警方持續加強取締力道，市政府也開始思考更有效的防制策略。

182線龍崎與內門交界附近的蜿蜒路段，也因事故頻仍，遭諷是「自摔彎」，而不斷穿越分隔島缺口，來回奔馳的機車，網友更以「區間測速迴轉壽司」形容， 並戲稱炫技的騎士為「山道猴子」。

以往警方曾經驅趕蹲在路旁排水溝內的追焦族，沒有人拍攝，騎士壓車過彎的情況就會減少，但勸離於法無據，甚至引發正反兩派的激烈辯論；分局還試過由空拍機舉發，在違規認定上也有爭議，問題 一直無法徹底解決。

市政府交通、交通與警察等局處單位會勘後，祭出增設紅綠燈、加裝測速照相、畫上楔形標線、封阻分隔島缺口等改善措施，再搭配機動式的聯合稽查勤務，多管齊下「治飆」。

另外，還在重點路段加裝水溝蓋板、水平護欄，一旁架設圍籬鐵絲網，讓追焦者不易拍攝，區間測速更縮短距離，集中於自摔彎一帶，讓機車族更難施展；歸仁警方則持續稽查勤務，壓制飆風，落實交通整頓。

由於182線來到龍崎後，就進入山區路段，歸仁警分局統計，今年1至9月的前3季，在當地重點路段累計取締超速逾5400百件，達危險駕駛等級的嚴重超速，多達21件。

龍崎182線速限50公里，依照新修正道路交通管理處罰條例第43條，超過規定速限40公里，就屬危險駕駛的嚴重超速，駕駛不僅將山路當成快速道路，歸仁警方今年違規案件，最高到時速124公里，即使上國道也是違規超速。

儘管車友群聚的狀況已經轉移陣地，趕跑了「猴子」，但平均每個月仍有逾600件的違規超速，歸仁警分局不敢鬆懈，持續取締勤務，確保用路人安全。

從數據分析，2至9月，182線龍崎段傷亡事故僅發生1起，去年同期則多達27件，明顯下降，警方認為強力執法奏效。

182線台南龍崎段之前常見「車聚」，事故頻傳，市政府相關單位多管齊下改善，歸仁警方也配合違規超速取締勤務，強力執法。（記者吳俊鋒攝）

182線台南龍崎段之前常見「車聚」，事故頻傳，市政府相關單位多管齊下改善，歸仁警方也配合違規超速取締勤務，強力執法。（記者吳俊鋒攝）

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