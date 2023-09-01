毒駕開BMW超速甩警車闖紅燈撞死騎士 被判8年

蘇男駕駛的白色BMW，撞死謝姓阿伯之後，又連撞4輛汽機車，再撞上柱子才停止，顯示車速不低。（警方提供）

2023/09/01 17:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕34歲從事殯葬業的男子蘇庭淇，去年7月吸食安非他命毒品之後，駕駛租來的白色BMW租賃車，在北屯區連闖數個紅燈，引起中市警局保安大隊巡邏員警的注意，但警察來不及攔他，他又超速且連闖數個紅燈，把騎機車的62歲謝姓阿伯撞死，蘇男辯稱當時急著回家，見前方是紅燈，煞車卻「踩不下去」，台中地方法院依妨害公眾往來安全致人於死罪，重判徒刑8年，可上訴。

判決書指出，從事殯葬業的蘇男，於2022年7月14日於租屋處吸食二級毒品甲基安非他命，16日上午駕駛由友人租來的BMW汽車，行駛於中市北屯區經貿七路，中市警局保安警察大隊警車查覺可疑而跟隨，蘇男發現之後，不打方向燈左轉、未依號誌行駛、任意變換車道、跨越雙黃線、超速行駛逃逸，又以時速60至70公里的超速速度，闖紅燈通過案發的路口，撞死謝姓機車騎士，他駕駛的BMW向前撞擊停放路旁4輛汽機車。

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台中地院認為，蘇男之前因販賣毒品、違反藥事法等案件，法院判處9年徒刑，又另因施用毒品、偽造文書、妨害自由等案，經法院判決10月確定，至2011年4月全部執行完畢，卻又在1年多後再犯本案，顯見他沒有因前案的刑罰執行而悔悟，應依累犯規定加重其刑。

至於蘇男是否自首？法官認為，蘇男於交岔路口肇事，此過程被巡邏車內員警得知（目擊），警方第一時間就合理懷疑他肇事，蘇男雖當場承認是肇事人，卻與自首要件不符，無從減輕其刑。

台中地院強調，蘇男施用甲基安非他命後駕車上路，且為躲避警方跟隨而危險駕駛，更因此肇事撞死謝男，犯罪所生的危害重大，雖坦承犯行，但沒有與死者家屬和解，依妨害公眾往來安全致人於死罪判刑8年，可上訴。

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蘇男肇事現場一片狼藉，法官認定他不但毒駕，且已達妨害公眾往來安全且致人於死程度。（警方提供）

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