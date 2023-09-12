台南交通違規逼近10萬件 6萬件記點面臨吊扣駕照關頭

南市交通違規逕行舉發案件記點多達6萬件，南市交通局提醒民眾要注意。（南市交通局提供）

2023/09/12 10:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕別以為一般交通違規罰錢了事就好！今年6月30日起道路交通管理處罰條例修正交通違規記點制度實施後，以及全國各地加強科技執法、受理民眾檢舉交通違規事項，南市交通局交通事件裁決中心統計，在短短1個月內逕行舉發案件逼近10萬件，其中近6萬件的交通違規駕駛人涉及違規記點處分，若1年內記點累計12點，將被吊扣駕照2個月，影響日常生活。

交通局統計，6月30日違規記點新制施行後至7月31日，記點件數前10大違規態樣分別是，超速1萬8200件（記1點）、未依規定轉彎或變換車道7300件（記1點）、未依規定使用燈光6791件（記1點）、闖紅燈4860件（記3點）、駕駛人爭道行駛4838件（記1點）、違規臨時停車4541件（記1點）、違規停車4236件（記1點）、於高速公路及快速公路違反管制規定3969件（記1點至2點）、紅燈右轉2823件（記1點）、超速40公里以上等危險駕駛751件（記3點），合計5萬8309件。

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交通局局長王銘德表示，今年道路交通管理處罰條例修正條文增訂第63條之2規定，對於以科學儀器取得證據資料﹑闖紅燈及測速照相、民眾檢舉等「逕行舉發」案件，因為不是警察人員當場攔查告發，無法直接辨識駕駛行為人，所以其違規行為應記違規點數，若車主未指定主要駕駛人，或未於違規通知單應到案日期前辦理歸責他人者，則記點於車主。

交通事件裁決中心主任劉佳峰指出，常見民眾得檢舉違規項目，包括在人行道（臨時）停車、交叉路口（臨時）停車、併排停車等，均記違規點數1點。駕駛人於1年內違規記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月，並應接受道安講習。此外，違規紀錄於1年內每達3次者，吊扣汽（機）車牌照2個月。

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