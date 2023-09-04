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千萬R8「鋼鐵人」酒駕遭扣 兩年無法上路這下GG了

奧迪R8見前方有員警酒測，駕駛心虛立刻關閉敞篷。（記者姚岳宏翻攝）

奧迪R8見前方有員警酒測，駕駛心虛立刻關閉敞篷。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/04 11:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕從事設計工作的38歲李姓男子深夜駕駛奧迪R8敞篷跑車，行經北市松山區市民大道與八德路2段巷口，見警方酒測路檢，立即關閉敞篷狀態，交通隊員警察覺有異，經攔停盤查，發現男子渾身酒氣，經實施酒精濃度吹氣測試，酒測值高達0.6Mg/L，立刻依公共危險罪現行犯上銬逮捕，並依新制規定查扣車牌禁駛。

警方經查，李男所駕車輛為AUDI R8敞篷跑車，新車要價千萬台幣，被網友稱為「鋼鐵人」座駕，行駛於道路上很吸睛，警方指出，依今年6月30日修法新制規定，酒駕應併當場執行吊扣車牌2年，車輛拖吊至保管場；由於李男開的R8為租賃車，扣牌2年無法上路，恐面臨租賃業者天價求償。

警方指出，李男上週深夜駕車行經市民大道與八德路2段366巷口，見前方有員警路檢，竟先關閉敞篷，再緩慢偏行、右轉進入巷內，詭異舉動引起松山交通分隊員警注意，攔停盤查並酒測後，李男承認10時許與友人在中山區松江路公司內喝2瓶啤酒，以為休息一個小時就沒事，沒想到仍然超標。

警方呼籲，酒駕違規處罰甚鉅，民眾切勿以身試法，除酒後以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意酒後一定要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精後，才可以開車或騎車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

駕駛仍被警方攔下酒測。（記者姚岳宏翻攝）

駕駛仍被警方攔下酒測。（記者姚岳宏翻攝）

駕駛仍被警方攔下酒測。（記者姚岳宏翻攝）

駕駛仍被警方攔下酒測。（記者姚岳宏翻攝）

李男酒測值達0.6Mg/L。（記者姚岳宏翻攝）

李男酒測值達0.6Mg/L。（記者姚岳宏翻攝）

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