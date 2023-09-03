黃牌重機行車糾紛倒地 騎士控對方酒駕肇事打人再逃逸

陳男遭毆倒地。（警方提供）

2023/09/03 17:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣竹田鄉昨天在信實路與龍門路口發生一起行車糾紛，但警方到場時，只見現場僅剩黃牌大重機騎士負傷在地，該名騎士控訴與酒駕的汽車駕駛發生糾紛，該駕駛下車理論時是渾身酒味，且還打傷他，行徑十分過分。

警方指出，昨天深夜近11點獲報，指稱在該路口「有人被打」，警方趕赴案發現場竹田鄉信實路與龍門路口，僅發現1名23歲的陳姓男騎士負傷倒地，警方見其有傷勢，立刻通知救護車救護陳男就醫。

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警方指出，初步了解是另一輛轎車，於行駛途中和陳男疑似發生行車糾紛，兩車停下理論之時，疑似駕駛的男子下車，一言不合即徒手毆打重機車駕駛人成傷，隨後還立刻駛離逃逸。

該名傷者指出，警方第一時間未為他作筆錄，而該名男子下車理論時，可以聞到濃濃的酒味，疑似是酒後開車，且毆打其成傷後，唯恐酒駕情事遭警方發現，因此上車隨即逃逸，行徑非常過分。

對此，警方強調，當時陳男負傷，因此以送醫為優先，他目前仍有頭昏情形就醫治療中，至於嫌疑人經調閱監視器，已透過車牌號碼鎖定特地人士，現正循線追查中，將持續調閱沿途路口監視器畫面，以釐清案情過程。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳男遭毆倒地。（警方提供）

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