害台北橋7車連撞！賓士男酒駕棄車落跑 攔小黃回家呼呼大睡

警方逮捕廖男，移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/01 19:05

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台北橋賓士車逆向撞7車 駕駛及乘客疑酒駕丟下車跑了

〔記者劉慶侯／台北報導〕34歲廖姓男子今天（1日）上午開賓士台在台北橋闖入對向車道，造成7車連環追撞，交通嚴重癱瘓2小時，廖男當場棄車逃逸。警方下午將躲在家中睡大覺的廖男逮捕到案，拒事發已超過9小時，酒測值仍達0.31，訊後依公共危險等罪嫌送辦。

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廖男今天上午8點開白色賓士轎車，搭載1名女性友人，從台北市民權西路重慶端上台北橋，突然越過雙黃線闖入對向車道，造成7輛汽車閃避不及連續追撞，3名駕駛受傷。

當時上班交通尖峰，車道堵塞動彈不得，賓士駕駛和女乘客竟棄車趁亂逃逸。

北市警大同分局與交通分隊據報趕往現場處理，交通嚴重堵塞，警方立即調派吊車拖吊事故車，儘速理出一條車道供通行，仍造成交通延滯約2小時。

警方追查發現，白色賓士車主是34歲廖姓男子，調閱車上錄影畫面，證實案發時即為廖男開車，副駕駛座則有1名女性乘客。警方懷疑廖男酒後駕車肇事逃逸。

警方調查，廖男肇事後下車查看，與女子在橋上招計程車回家。警方循線到廖男家敲門，未獲回應，直到下午5點左右持拘票，才將仍在呼呼大睡的廖男逮捕，帶回偵辦。

警方說，距事發已時隔約9小時，廖男酒測值仍達0.31。警訊中，廖嫌供稱一時找不到代駕，才自行開車返家。警訊後依法送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廖男棄賓士車落跑。（記者劉慶侯翻攝）

台北橋上7車追撞。（記者劉慶侯翻攝）

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